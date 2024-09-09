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Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре-2025"

Понедельник 09 сентября 2024 22:10
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Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре-2025" Фильм Ля Палисиада представит Украину на "Оскаре-2025" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм, который будет представлять нашу страну на "Оскаре-2025". Речь идет о киноработе "Ля Палисиада" от режиссера Филиппа Сотниченко.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Украинской Киноакадемии рассказывает об этом подробнее.

Детали

Так, на заседании в понедельник, 9 сентября, представители Комитета и назвали фильм, который будет представлять Украину на 97-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Данная лента сразится с другими в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Его выбрали путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.

"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была горячей и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" - прокомментировал результаты отбора Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета.

Стало известно, какой фильм представит Украину на &quot;Оскаре-2025&quot;Украинская киноакадемия назвала претендента на "Оскар-2025" от Украины (Фото: facebook.com/uafilmacademy)

Что известно о ленте "Ля Палисиада"

События проходят в Украине, 1996 год. Согласно сюжету, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь два старых друга, полицейский детектив и судебный психиатр, начинают расследовать убийство своего коллеги.

Стало известно, какой фильм представит Украину на &quot;Оскаре-2025&quot;Стало известно, какой фильм представит Украину на &quot;Оскаре-2025&quot;Стало известно, какой фильм представит Украину на &quot;Оскаре-2025&quot;скриншоты с фильма

К слову, мировая премьера ленты-претендента на "Оскар" состоялась 29 января 2023 года на 52-м Роттердамском международном кинофестивале, где она получила награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Также фильм был признан лучшим на фестивале Kino pavasaris в Вильнюсе и получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Сараево. Премьера в Украине была 12 октября в прошлом году в рамках "Киевской недели критики".

Напомним, всего в национальном отборе на "Оскар-2025" от Украины принимали участие четыре фильма:

  • "Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко
  • "Ля Палисиада", реж. Филипп Сотниченко
  • "Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий
  • "Мирные люди", реж. Оксана Карпович.

Классика в мире кино: мы писали о фильмах, на просмотр которых точно следует найти время.

А также не забудьте посмотреть эти ленты о любви - они идеально подойдут для ваших уютных вечеров.

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