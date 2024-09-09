Стало известно, какой фильм представит Украину на "Оскаре-2025"
Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм, который будет представлять нашу страну на "Оскаре-2025". Речь идет о киноработе "Ля Палисиада" от режиссера Филиппа Сотниченко.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Украинской Киноакадемии рассказывает об этом подробнее.
Детали
Так, на заседании в понедельник, 9 сентября, представители Комитета и назвали фильм, который будет представлять Украину на 97-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Данная лента сразится с другими в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
Его выбрали путем голосования 14 членами Украинского Оскаровского Комитета.
"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была горячей и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" - прокомментировал результаты отбора Дмитрий Сухолиткий-Собчук, Председатель Украинского Оскаровского Комитета.
Украинская киноакадемия назвала претендента на "Оскар-2025" от Украины (Фото: facebook.com/uafilmacademy)
Что известно о ленте "Ля Палисиада"
События проходят в Украине, 1996 год. Согласно сюжету, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь два старых друга, полицейский детектив и судебный психиатр, начинают расследовать убийство своего коллеги.
скриншоты с фильма
К слову, мировая премьера ленты-претендента на "Оскар" состоялась 29 января 2023 года на 52-м Роттердамском международном кинофестивале, где она получила награду от Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
Также фильм был признан лучшим на фестивале Kino pavasaris в Вильнюсе и получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Сараево. Премьера в Украине была 12 октября в прошлом году в рамках "Киевской недели критики".
Напомним, всего в национальном отборе на "Оскар-2025" от Украины принимали участие четыре фильма:
- "Дом "Слово". Бесконечный роман", реж. Тарас Томенко
- "Ля Палисиада", реж. Филипп Сотниченко
- "Мы были рекрутами", реж. Любомир Левицкий
- "Мирные люди", реж. Оксана Карпович.
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