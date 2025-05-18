Вот как Ziferblat пели на "Евровидении" на самом деле: эта запись с микрофонов поразит всех
Популярный блогер Ваня Рассел опубликовал новый выпуск своей рубрики "Голос микрофона", где разбирает "голые" вокалы артистов из больших шоу. На этот раз в фокусе - выступление украинской группы Ziferblat на песенном конкурсе "Евровидение-2025", который отгремел в ночь с 17 на 18 мая.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал музыкального критика предлагает узнать, как на самом деле звучали Ziferblat на сцене "Евровидения", без фонограммы и спецэффектов.
Так, еще до финала Ваня поделился сырой записью с микрофона вокалиста группы Даниила Лещинского.
Это не обработка через нейросети, а настоящий звук вживую - без фонограмм, эффектов и бэков.
"Это песня, которая требует и силы, и точности. И он пел! Несмотря на сложность композиции, несмотря на движения на сцене, несмотря на давление, - он реально тянул и интонировал", - комментирует Рассел.
Он обращает внимание, что солист мог бы "схалтурить", прикрывшись бэквокалом, но этого не сделал.
Блогер признает: в выступлении были определенные неточности, однако называет их "живыми", а не критическими. И добавляет, что все основные вокальные партии выполнены без упрощений.
"Это не средний вокал, как некоторые говорят. Это было хорошо. Девятка из десяти!", - высказался критик.
Рассел также напомнил, что финальное видео с микрофона - это только вокал солиста, без девушек-бэков и общего звука с арены. Так что такая версия дает возможность по-настоящему оценить пение вживую.
Реакция юзеров
В комментариях к видео зрители в основном соглашаются с оценкой блогера.
- Складна пісня, Даня справився ідеально
- Після двох півфіналів сміливо можна казати, що в нашому номері все було добре зі співом
- Блискучий виступ, прекрасний спів, Христина має чарівний голос, Даня супер круто співає, Валентин створив надзвичайну пісню, це справжнє мистецтво, БРАВО!
- Вау, дуже класно заспівав, і це ж ще на яких нервах все було і в русі
- Дуже складна пісня вокально, але вокаліст молодець! Все чистенько заспівав, професійно. Ну, в кінці дійсно трошки чи то запихався, чи то від попередньої напруги не вистачило повітря, але він зміг доспівати останні слова
Ziferblat (фото: Corinne Cumming/EBU)
Напомним, хоть букмекеры и не верили в Ziferblat до конца, но украинцы с таки сумели прорваться в топ-10 на нынешнем Евровидении!
В сумме они собрали 218 баллов: 60 от жюри и аж 158 от зрителей - и это вывело команду на 9 место в финальном рейтинге.
А вот победителем стал представитель Австрии - певец JJ. Его трек Wasted Love набрал 436 баллов и забрал первое место.
Вторую строчку заняла Yuval Raphael из Израиля с вдохновляющей песней New Day Will Rise, а третье завоевал Tommy Cash с песней Espresso Macchiato.
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