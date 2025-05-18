Вот как Ziferblat пели на "Евровидении" на самом деле: эта запись с микрофонов поразит всех

Популярный блогер Ваня Рассел опубликовал новый выпуск своей рубрики "Голос микрофона", где разбирает "голые" вокалы артистов из больших шоу. На этот раз в фокусе - выступление украинской группы Ziferblat на песенном конкурсе "Евровидение-2025", который отгремел в ночь с 17 на 18 мая .

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал музыкального критика предлагает узнать, как на самом деле звучали Ziferblat на сцене "Евровидения", без фонограммы и спецэффектов.

Так, еще до финала Ваня поделился сырой записью с микрофона вокалиста группы Даниила Лещинского.

Это не обработка через нейросети, а настоящий звук вживую - без фонограмм, эффектов и бэков.

"Это песня, которая требует и силы, и точности. И он пел! Несмотря на сложность композиции, несмотря на движения на сцене, несмотря на давление, - он реально тянул и интонировал", - комментирует Рассел.

Он обращает внимание, что солист мог бы "схалтурить", прикрывшись бэквокалом, но этого не сделал.

Блогер признает: в выступлении были определенные неточности, однако называет их "живыми", а не критическими. И добавляет, что все основные вокальные партии выполнены без упрощений.

"Это не средний вокал, как некоторые говорят. Это было хорошо. Девятка из десяти!", - высказался критик.

Рассел также напомнил, что финальное видео с микрофона - это только вокал солиста, без девушек-бэков и общего звука с арены. Так что такая версия дает возможность по-настоящему оценить пение вживую.

Реакция юзеров

В комментариях к видео зрители в основном соглашаются с оценкой блогера.

Складна пісня, Даня справився ідеально

Після двох півфіналів сміливо можна казати, що в нашому номері все було добре зі співом

Блискучий виступ, прекрасний спів, Христина має чарівний голос, Даня супер круто співає, Валентин створив надзвичайну пісню, це справжнє мистецтво, БРАВО!

Вау, дуже класно заспівав, і це ж ще на яких нервах все було і в русі

Дуже складна пісня вокально, але вокаліст молодець! Все чистенько заспівав, професійно. Ну, в кінці дійсно трошки чи то запихався, чи то від попередньої напруги не вистачило повітря, але він зміг доспівати останні слова

Ziferblat (фото: Corinne Cumming/EBU)

Напомним, хоть букмекеры и не верили в Ziferblat до конца, но украинцы с таки сумели прорваться в топ-10 на нынешнем Евровидении!

В сумме они собрали 218 баллов: 60 от жюри и аж 158 от зрителей - и это вывело команду на 9 место в финальном рейтинге.

А вот победителем стал представитель Австрии - певец JJ. Его трек Wasted Love набрал 436 баллов и забрал первое место.

Вторую строчку заняла Yuval Raphael из Израиля с вдохновляющей песней New Day Will Rise, а третье завоевал Tommy Cash с песней Espresso Macchiato.