Франция на "Евровидении": как выступила Louane, которую называли "темной лошадкой" финала (видео)

Сколько баллов получила Франция и кто такая Louane

В финале Louane получила 230 баллов.

Louane на "Евровидении" (скриншот)

Louane (настоящее имя - Анн Пешер) стала известной в 17 лет, когда приняла участие во французском шоу "The Voice" и сразу покорила зрителей. Она поет о семье, потере, поиске себя, а ее голос, как отмечают фаны, можно узнать с первой ноты.

В 2014 году она сыграла главную роль в фильме "Семья Билье" и получила премию премию César.

О чем песня "maman"

Песня Louane для "Евровидения" стала продолжением ее личной истории. Она посвящена ее матери, которая умерла от рака в 2014 году, когда певице было 17.

Это уже вторая песня с таким названием в ее карьере. Первая вышла в 2015 году, а в новой версии, которую Луан представила на "Евровидении" добавилось больше оптимизма.

"Мне лучше. Я знаю, куда иду", - поет Анн.

Была ли Франция среди фаворитов

Louane не была главным фаворитом у букмекеров, ей пророчили 3-4 место, но фанаты в соцсетях буквально с первого полуфинала начали называть ее "тайным триумфом года". Кроме этого, песню сравнивали с "Arcade" Дункана Лоуренса, который выступал с ней на "Евровидении-2019" и победил.

Поэтому Louane называли "темной лошадкой", которая может неожиданно для всех победить. До финала песня "maman" уже попала в топ Spotify France, а видео с репетиции собрало более 5 миллионов просмотров всего за три дня. Однако, чуда не произошло.

Louane "maman" - текст песни

Y'a plus d'amants

Y'a plus de lits

Finalement tu vois

J'ai construit ma vie

Et le vide est grand

Les questions aussi

Toi tu vas comment

Est-ce que tu vois tout ici?

Et j'ai bien changé

J'ai bien grandi

De toi j'ai gardé

Tout ce qui fait qui je suis

Je vais mieux, je sais où je vais

J'ai arrêté d'compter les années

Et si j'ai voulu arrêter le temps

Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman

Maman, maman, maman, maman

J'ai trouvé l'amour, indélébile

Tu sais le vrai toujours, même quand le temps file

Quand il me tient la main

J'ai plus peur de rien

Et ça m'fait comme avant

Quand toi tu m'tenais la main.

Je vais mieux, je sais où je vais

J'ai arrêté d'compter les années

Et si j'ai voulu arrêter le temps

Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman

Maman, maman, maman, maman, Maman, maman, maman, maman

Je vais mieux, je sais où je vais

J'ai arrêté d'compter les années

Et si j'ai voulu arrêter le temps

Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman

Maman, maman, maman,

Maman, maman, maman

Si j'ai voulu arrêter le temps

Maintenant c'est moi qu'elle appelle maman