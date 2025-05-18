Скандал на "Евровидении-2025". Tommy Cash получил высокие баллы от украинского жюри: сеть в ярости

"Евровидение-2025" отгремело , но в Украине до сих пор не утихают споры - на этот раз из-за оценок нашего жюри. Украинские судьи неожиданно поставили высокие баллы Tommy Cash - исполнителю, который дружит с россиянами. Такой шаг вызвал настоящий шквал возмущения в соцсетях, где пользователи не скрывают своего недовольства.

Во время прямого эфира певица Jerry Heil, которая в этом году объявляла баллы от украинского жюри, появилась на экранах в ярком образе и традиционно вручила 12 баллов одной из стран.

Хотя главные 12 баллов достались Германии, многие возмутились из-за того, что украинское жюри очень высоко оценило представителя Эстонии - Tommy Cash получил аж 5 баллов.

Именно тогда стало известно, кто входит в состав украинского национального жюри.

Официальный состав жюри формировали с помощью голосования украинцев через приложение Дія, и в него вошли:

MELÓVIN - певец, который представлял Украину на Евровидении 2018,

Дмитрий Шуров (Ріапобой) - композитор и музыкант,

Алена Шоптенко - известный хореограф и звезда телешоу,

Tayanna - певица и автор песен, финалистка Нацотборов 2017 и 2018

Нателла Чхартишвили-Зацаринная - продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2.

Украинский состав жюри на "Евровидение-2025" (фото: x.com/_MELOVIN_)

Именно эти пятеро решали половину голосов от Украины - ведь по правилам оценки формируются на 50% из голосов зрителей и на 50% из оценок национального жюри.

Не прошло и нескольких минут после объявления баллов от Украины, как MELÓVIN выложил в сеть фото своего бюллетеня с оценками.

"Сегодня я, как член национального жюри Евровидения этого года, отдал свои баллы всем странам-участницам. Я принял решение не скрывать свой рейтинг - в рамках открытости перед обществом. Оценивание идет в порядке: 1 - самая высокая позиция, далее - по убыванию", - написал MELÓVIN.

MELOVIN показал свои баллы участникам (фото: x.com/_MELOVIN_)

Так, самые высокие - 12 баллов - он отдал немецкому дуэту Abor & Tynna. А вот на второе место неожиданно поставил эстонского исполнителя Tommy Cash, что сразу же вызвало волну обсуждений:

За які вокальні дані Естонія отримала 5 балів? Там взагалі вокалу не було

Це, звісно, ваша думка, але ж ви представляли бали від України. А свідома українська аудиторія аж ніяк не бачила Естонію. І десь у світі на болотах рус*яве сміття аплодувало вам

Це ж в якій бульбашці треба сидіти, щоб проголосувати за Естонію і Ізраїль як представник українського журі...

Я перепрошую, але як ви себе почуваєте, знаючи, що віддали бали чуваку, який сосеться в десна з РФ і заливає про "братські наради", коли вчора росіяни кинули шахед на цивільний автобус і загинули люди

Всі гуділи, що представник Естонії - проросійське гі*но, і ви все одно поставили на друге місце? А ви до біса смішний

Отметим, что режиссером номера Tommy Cash была Алина Пязок - она имеет российский паспорт и уже давно работает с артистом: снимала ему клипы и отвечала за визуальную часть выступления на "Евровидении".

К тому же сам исполнитель неоднократно сотрудничал с россиянами, а в его проектах часто появляются отсылки к советскому прошлому, что многим в Украине кажется по меньшей мере странным в нынешней реальности.

Накануне полуфиналов и финала украинцы массово призывали не поддерживать Эстонию, обвиняя артиста в мягкой пропаганде "мира" - в риторике, которая очень напоминает российские нарративы.

Дополнительный накал добавил и бэкграунд самого Tommy Cash: его мама имеет украинские корни, бабушка - из России, а сам он с детства свободно говорит как на эстонском, так и на русском.

Tommy Cash (фото: x.com/_MELOVIN_)

В условиях полномасштабной войны подобное сочетание фактов стало горячей темой для дискуссий в украинском информационном пространстве.