"Это абсолютное безумие": JJ из Австрии прокомментировал свою победу на "Евровидении"

Новоиспеченный победитель "Евровидения-2025" от Австрии, исполнитель Йоханнес Пич, выступающий под псевдонимом JJ, эмоционально отреагировал на свой триумф. Артист не сдерживал радости и назвал все, что с ним происходит, "абсолютным безумием".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-конференцию артиста.

Австрия не держала в руках победного трофея "Евровидения" с 2014 года, когда Кончита Вурст буквально разорвала сцену Копенгагена своим "Rise Like A Phoenix".

Но в этом году страна снова на высоте - победу одержал 24-летний контратенор из Венской оперы Йоханнес Питч, которого вся Европа уже знает как JJ.

"Это абсолютное безумие, мои мечты осуществились. Это что-то невероятное", - поделился эмоциями артист.

JJ (фото: Sarah Louise Bennett / EBU)

JJ получил 258 баллов, а телезрители добавили еще 178. В сумме - 436 баллов. Израиль финишировал вторым (357 баллов), а третье место досталось Эстонии (356 баллов) - борьба была плотной, но уверенной.

Больше всего же Джей Джея вдохновляет то, что победила именно любовь.

"В своей песне я говорил о том, как любовь растрачивается, но любовь побеждает. Распространяйте любовь, забудьте о ненависти, любовь - самая сильная сила", - сказал он.

Относительно дальнейших планов, певец поделился, что впереди его ждут недели написания нового материала и мини-альбом. Отдых придется поставить на паузу.

На вопрос, как чувствует себя как третий австрийский победитель "Евровидения" после Удо Юргенса (1966) и Кончиты (2014), Джей Джей ответил, что ему честь быть среди них.

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

"Мы в Австрии говорим, что всё хорошее приходит тройкой - для меня большая честь быть среди этих двух. А также быть первым полуфилиппинцем, который победил", - отметил Питч.

На пресс-конференции Джей Джей также признался, что хотел бы провести следующее "Евровидение" вместе с Кончитой. Идеально, говорит, было бы выступить с ней в роли ведущих во время антракта.

А еще он не против, чтобы конкурс прошел в Вене - потому что его парень живет неподалеку от "Штадтхалле", поэтому было бы удобно и уютно

JJ (фото: Corinne Cumming/EBU)

Напомним, украинцев возмутила победа австрийца JJ на "Евровидении-2025". А все из-за деталей его творческих предпочтений. Известно, что одним из вдохновителей его оперной манеры исполнения стала скандальная оперная певица Анна Нетребко - известная сторонница Путина и человек, который публично поддержал российское вторжение в Украину.

В соцсетях пишут, что артист, который вдохновляется творчеством путинистки, не может в 2025 году быть лицом конкурса, который якобы должен объединять людей вокруг мира.