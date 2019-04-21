Виправдовувати треба: в мережі відповіли на заяву Зеленського про перемогу

Українці відреагували на дані екзит-полів щодо виборів-2019
Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський оголосив про перемогу на виборах 2019 після оприлюднення результатів екзит-полів 21 квітня і пообіцяв, що нікого не підведе. У соціальних мережах бурхливо відреагували на його заяву, і думки висловлюються полярні - в залежності від політичних уподобань. У той же час представники громадських організацій, культури та релігійні діячі діляться своїми враженнями і закликають суспільство до консолідації.
Так, згідно даним екзит-полів, кандидат у президенти Петро Порошенко набрав 25,3% голосів, а його опонент Володимир Зеленський - 73,2%. При цьому 1,5% виборців зіпсували бюлетень.
За даними 107 199 округів, явка виборців на 20:00 склала 61,89%.
Додамо, що Зеленський під час прес-конференції вже поділився першими планами на посаді глави держави. Зокрема, він має намір скоротити адміністрацію президента, а також звільнити генпрокурора Юрія Луценка.
Що стосується чинного президента, то Порошенко після публікації даних екзит-полів на виборах пообіцяв Зеленському потужну опозицію.
У штабі Володимира Зеленського заявили про перемогу на виборах президента (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Деякі користувачі мережі заззначають, що нинішні вибори унікальні своїм результатом. Також в майже відповідною мірою звучить як захоплення, так і скепсис від даних щодо голосування.
Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Користувачі мережі бажають Зеленському вести мудру політику і не йти на компроміси з країною-агресором на шкоду Українській державності.
У штабі Володимира Зеленського заявили про перемогу на виборах-2019 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай роздратований перемогою Зеленського на виборах.
"Активну меншість голосує за Порошенка. Активна меншість і буде витягувати Україну з тієї дупи, куди її затягне команда Зеленського", - написав він у своєму Facebook.
Скрін: facebook.com/myroslavhai
Архиєпископ ПЦУ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря прокоментував результати виборів цитатою із Святого письма.
"2 Цар 15:10 "зацарював Авесалом у Хевроні", - написав він у Facebook.
Скрін: facebook.com/yevstr
Нагадаємо, що чинний президент України після даних екзит-полу виборів 2019 заявив, що не йде з української політики. До цього він також визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського з перемогою.