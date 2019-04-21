Зеленський планує скоротити адміністрацію президента

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський має намір перенести адміністрацію президента

Володимир Зеленський під час прес-конференції розповів про плани скоротити адміністрацію президента. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На питання журналіста, чи визначився Зеленський з місцем, де він буде "жити і працювати", він відповів, що його команда ще не визначилася, але планує скоротити адміністрацію президента.

"Ми не хочемо бути в цій адміністрації. Місце повинно бути відкритим, ми хочемо скоротити адміністрацію президента", - заявив він.

За даними Національного екзит-полу, на виборах президента лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в разі перемоги на виборах має намір перенести адміністрацію президента з будівлі на вулиці Банковій. На його думку, в разі обрання суспільство побачить все, що він зможе зробити в рамках своїх повноважень.

"У нас є можливість розібратися з адміністрацією президента, як мінімум. Чому там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? ... Дуже хочу переїхати з Банкової, - ред.). Я сказав своїм хлопцям - шукаєте якийсь ореп space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А його (будівля Адміністрації президента, - ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би...", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. У той же час він зазначив, що може не встигнути розпустити парламент до осінніх виборів.