ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський планує скоротити адміністрацію президента

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 21:27
Зеленський планує скоротити адміністрацію президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зеленський має намір перенести адміністрацію президента

Володимир Зеленський під час прес-конференції розповів про плани скоротити адміністрацію президента. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На питання журналіста, чи визначився Зеленський з місцем, де він буде "жити і працювати", він відповів, що його команда ще не визначилася, але планує скоротити адміністрацію президента.

"Ми не хочемо бути в цій адміністрації. Місце повинно бути відкритим, ми хочемо скоротити адміністрацію президента", - заявив він.

За даними Національного екзит-полу, на виборах президента лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що в разі перемоги на виборах має намір перенести адміністрацію президента з будівлі на вулиці Банковій. На його думку, в разі обрання суспільство побачить все, що він зможе зробити в рамках своїх повноважень.

"У нас є можливість розібратися з адміністрацією президента, як мінімум. Чому там взагалі люди займаються зараз? Чому їх так багато? Куди йдуть такі гроші? Звідки такі бюджетні витрати на Адміністрацію? ... Дуже хочу переїхати з Банкової, - ред.). Я сказав своїм хлопцям - шукаєте якийсь ореп space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А його (будівля Адміністрації президента, - ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би...", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. У той же час він зазначив, що може не встигнути розпустити парламент до осінніх виборів.

Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Порошенко пообіцяв Зеленському потужну опозицію
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить другий тур голосування
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленський
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся