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Порошенко визнав поразку і привітав Зеленського

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 20:22
Порошенко визнав поразку і привітав Зеленського
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко за результатами екзит-полів отримує 25% голосів

Чинний президент України Петро Порошенко визнав поразку на виборах 2019 та привітав Володимира Зеленського. Про це він заявив після публікації результатів екзит-полів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він звернувся до своїх прихильників і представників ЗМІ, процитувавши відомий вислів Уїнстона Черчилля.

"Ніколи не здавайся в великому і не здавайся в малому, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду ... У 2014 році я отримав країну, на яку насувалася путінська орда. Жодна країна не стояла перед такими викликами, як тоді. Тоді бажаючих стати президентом було набагато менше ... Ніколи не здавайся, чув тоді. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли побачив результати екзит-полів. Хоча вони дають підстави зателефонувати моєму опоненту і привітати його", - заявив Порошенко.

Відзначимо, за результатами Національного екзит-полу, на виборах лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Нагадаємо, Зеленський вже встиг оголосити про перемогу на виборах.

"Ми зробили це разом", - заявив він.

Він також висловив подяку своїй команді, а також українцям, які підтримали його в другому турі.

"Поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин всім країнам пострадянського союзу: подивіться на нас - це можливо", - додав Зеленський.
 

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