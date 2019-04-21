Порошенко: я не йду з політики

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко заявив, що буде боротися за Україну

Чинний президент Петро Порошенко під час брифінгу заявив, що не йде з української політики. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Порошенко заявив, що залишається в політиці і буде боротися за Україну.

"Вже в наступному місяці я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців. Я піду з офісу, але я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну, тому що наша команда повинна захистити ті досягнення, які ми завоювали разом з нашою командою", - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, його команда буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, православну церкву України, стабільність фінансово-банківської системи.

Крім того, він заявив, що "якщо не будуть імплементовані підписані мінські угоди, в тому числі і Україна, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій".

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

За даними Національного екзит-полу, на виборах президента лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.