ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко: я не йду з політики

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 20:25
Порошенко: я не йду з політики
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко заявив, що буде боротися за Україну

Чинний президент Петро Порошенко під час брифінгу заявив, що не йде з української політики. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Порошенко заявив, що залишається в політиці і буде боротися за Україну.

"Вже в наступному місяці я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців. Я піду з офісу, але я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну, тому що наша команда повинна захистити ті досягнення, які ми завоювали разом з нашою командою", - сказав Порошенко.

За словами Порошенка, його команда буде захищати курс на членство в Євросоюз і НАТО, безвіз, українську мову, православну церкву України, стабільність фінансово-банківської системи.

Крім того, він заявив, що "якщо не будуть імплементовані підписані мінські угоди, в тому числі і Україна, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій".

 

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

За даними Національного екзит-полу, на виборах президента лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

 

 

Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Оприлюднені дані ще одного екзит-полу
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Порошенко Петро
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся