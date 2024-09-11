Оля Полякова показала редкое фото с мужем и сообщила о празднике в ее семье

Певица Оля Полякова рассказала об особом и важном празднике в ее семье. Исполнительница вместе со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским, празднует 20-ю годовщину их брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

По словам знаменитости, когда-то она думала, что невозможно находиться в браке так много лет.

"Ну что, 20 лет! Мне казалось, что это невозможно, но он сделал невозможное! Сначала взял меня на ручки, а потом научил ходить и делать все самой. А потом не мешал - только поддерживал и хвалил! Понимаю, что это несколько родительская позиция, но с женщиной, которая была в детстве, невозможно иначе!", - написала Оля.

Оля Полякова с мужем и детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также она добавила, что выросла в этом браке, в любви и тепле, стала взрослой, независимой и самоуверенной.

"И мы теперь родители нашим прекрасным девочкам, а друг другу - родные люди, а еще мы лучшие друзья! Любовь? Да, она сама - взрослая, безопасная, уютная!", - подытожила певица.

К слову, сообщение Полякова дополнила оригинальной фотографией, на которой она держит сигарету в руках и прижимается со спины к любимому.

Напомним, в прошлом году ходили слухи, что Оля и Буряковский якобы разводятся. Исполнительница эмоционально заявляла, что не собирается этого делать. Более того, во время войны их отношения с мужем стали куда более крепкими.