"Имею право тратить": Полякова призналась, сколько тысяч долларов стоит ее "лук" (видео)

Певица Оля Полякова появилась в новом видео Николаса Кармы. Певица не только раскрыла стоимость своего "лука", но и пошутила, что наконец-то "выпросила" у мужа дорогие часы.

Сколько стоит одежда Поляковой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram Кармы.

"Лук" певицы

Так, Полякова и Карма встретились в Киеве. Певица была в хорошем настроении, много смеялась и шутила. Она рассказала, сколько тысяч долларов потратила на своей образу и оказалось, что некоторые вещи она носит годами.

Звезда была в комбинезоне от Stella McCartney, который она приобрела примерно 20 лет назад. Его стоимость - 1 тысяча долларов (примерно 41 тысяча гривен).

Полякова раскрыла стоимость своей одежды (скриншот)

Также Полякова вышла на прогулку с красной сумочкой от Ralph Lauren. Ее она приобрела примерно 15 лет назад за 1 тысячу 500 долларов (сейчас это примерно 61 тысяча гривен). А обувь артистки стоила 100 евро.

Когда Карма услышал стоимость вещей Поляковой, он спросил, не боится ли она хейта. Певица отметила, что ей нечего стыдиться.

"Я ведь не госслужащий. Я содержу команду, я плачу налоги, я имею право тратить деньги", - сказала артистка.

Кроме этого, Полякова похвасталась часами, подаренными ей мужчиной. Она пошутила, что долго этого ждала.

"Боже, 20 лет клянчила часы. Я их уже наконец получила. И, думаю, уже можно разводиться?" - со смехом сказала певица.

Часы Поляковой (скриншот)

Rolex, которым похвасталась Полякова, стоит 16 тысяч евро - сейчас это более 727 тысяч гривен.