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Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та повідомила про свято в її родині

Середа 11 вересня 2024 15:42
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Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та повідомила про свято в її родині Оля Полякова з чоловіком (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова розповіла про особливе та важливе свято в її родині. Виконавиця разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським, святкує 20-ту річницю їхнього шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Зі слів знаменитості, колись вона думала, що неможливо перебувати у шлюбі так багато років.

“Ну що, 20 років! Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе! Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити і робити все самій. А потім не заважав - тільки підтримував та хвалив! Розумію, що це дещо батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитинстві, неможливо інакше!", - написала Оля.

Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та повідомила про свято в її родині

Оля Полякова з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Також вона додала, що виросла у цьому шлюбі, у любові та теплі, стала дорослою, незалежною і самовпевненою.

"І ми тепер батьки нашим прекрасним дівчаткам, а один одному - рідні люди, а ще ми найкращі друзі! Любов? Так, вона сама - доросла, безпечна, затишна!", - підсумувала співачка.

До слова, допис Полякова доповнила оригінальною світлиною, на якій вона тримає цигарку у руках та притуляється зі спини до коханого.

Оля Полякова показала рідкісне фото з чоловіком та повідомила про свято в її родині

Нагадаємо, минулого року ширилися чутки, що Оля та Буряковський нібито розлучаються. Виконавиця емоційно заявляла, що не збирається цього робити. Ба більше, під час війни їхні стосунки з чоловіком стали куди більш міцними.

Нещодавно Полякова зізналася, скільки тисяч доларів коштує її "лук".

Також вона вразила мережу неймовірною схожістю з мамою.

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