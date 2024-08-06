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"Как сестры": Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)

Вторник 06 августа 2024 12:37
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"Как сестры": Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото) Оля Полякова с мамой (Фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Любовь Блажко

Оля Полякова, которая недавно высказалась про Винника, на этот раз посвятила трогательный пост своей маме Светлане. По случаю дня рождения, который женщина отмечала 5 августа, певица поделилась теплыми семейными кадрами.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы рассказывает, о чем именно говорилось в ее публикации и как отреагировала сеть.

Полякова показала маму

На снимках мама звезды позирует в разные моменты своей жизни. Так, можно увидеть и ее совместные фото с внуками, со знаменитой дочерью, а также кадры, на которых она появилась сама.

В подписи к ним Оля поблагодарила женщину за жизнь, неоценимую заботу и любовь.

&quot;Как сестры&quot;: Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)&quot;Как сестры&quot;: Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)&quot;Как сестры&quot;: Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)Светлана Полякова с внучками (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У моей мамы день рождения! Очень хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви! И конечно, поблагодарить за жизнь. Если бы не ты, так много прекрасного мир не увидел! Люблю!" - написала Полякова.

Реакция сети

Тем временем подписчики не пожалели теплых слов для семьи. Многие юзеры отметили, что Светлана и Оля - очень похожи между собой и выглядят как сестры. Вот некоторые комментарии пользователей сети на эту тему:

  • "Вот это гены! Три поколения красавиц"
  • "Оля, это не мама, это сестренка"
  • "Мама у вас очень хорошая, как и все ваши девочки. Вы все очень красивы!"
  • "Вот я понимаю - гены!"
  • "Мама невероятно красивая и молодая. Ей должно быть где-то под 60, но выглядит на 35-40"
  • "Здоровья вашей маме, неувядающей красоты и еще долгие годы наслаждаться вашими успехами и набыться вместе. Очень красива она у вас, вы как сестры"
  • "Мамочке здоровья, чтобы она гордилась не только дочерью, но и внучатами и правнуками".

Светлана также прокомментировала пост дочери, оставив под ним следующие слова:

"Спасибо моя взрослая и очень маленькая девочка, которая нуждается в большой галактической любви. Хочу, чтобы ты ее получила, и была счастлива".

&quot;Как сестры&quot;: Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)Мама Оли Поляковой Светлана (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

К слову , известно, что Светлана Ивановна Полякова работает врачом-педиатром. Отчим певицы является дипломатом.

Напомним, Оля Полякова с 2004 года состоит в браке с бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей: Марию и Алису.

&quot;Как сестры&quot;: Полякова поразила сеть невероятным сходством с мамой (фото)Дочери певицы Мария и Алиса (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

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