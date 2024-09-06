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Ольга Сумская почтила память отца трогательными фото

Пятница 06 сентября 2024 14:29
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Ольга Сумская почтила память отца трогательными фото Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Актриса Ольга Сумская, которая недавно рассказала о поступке родной сестры, который сделал ей больно, поделилась в сети архивными снимками своей семьи в честь памятной даты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Дело в том, что сегодня, 6 сентября, ее отцу, народному артисту Вячеславу Игнатьевичу Сумскому могло бы исполниться 90 лет. Актриса почтила его память серией старых фото, на которых она изображена рядом с ним, а также с другими членами семьи.

Ольга Сумская почтила память отца трогательными фотоОльга Сумская почтила память отца трогательными фото

Актриса в детстве с папой (фото: instagram.com/olgasumska)

"Папа… Твоя любовь и поддержка, мудрые советы, легендарное чувство юмора, твое: "Дочка, какой план?" Это все перед глазами и в сердце. Родненький, ты где-то далеко и рядом одновременно… Я чувствую твою поддержку и благодарю Бога за такого отца! Люблю", - трогательно обратилась актриса к отцу, который умер в 2007 году.

Ольга Сумская почтила память отца трогательными фотоОльга Сумская почтила память отца трогательными фото

Вячеслав Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)

Среди них и ее отец во время выступлений в разных сценических образах. Отметим, что он был актером Львовского, Запорожского, Полтавского драматических театров, а также киевского театра "Будьмо!" и Национального театра имени И. Франко.

Ольга Сумская почтила память отца трогательными фото

В сценическоя образе (фото: instagram.com/olgasumska)

"Бурный, яркий актерский путь, который начинался во Львове, в театре им. Заньковецкой, затем Запорожье, театр Магара, Полтавский театр им. Гоголя, Киевский театр им. Франка. Сколько ролей! Какое совершенство, глубина, выразительность…! Поклонники до сих пор помнят эти невероятные образы. Смотрю фотографии и сразу погружаюсь в те счастливые, мирные времена", - вспомнила Ольга.

Ольга Сумская почтила память отца трогательными фотоОльга Сумская почтила память отца трогательными фотоАктерская семья (фото: instagram.com/olgasumska)

На фото есть другие члены звездной семьи: мама Сумской, актриса Анна Ивановна, сестра Наталья, а также Антонина Паперная - старшая дочь Сумской, которая сейчас живет в РФ и молчит о войне.

Ольга Сумская почтила память отца трогательными фотоСумская с родителями (фото: instagram.com/olgasumska)

"Каждое мгновение на этих фото самое счастливое", - поделилась Ольга в подписи к снимкам.

Ольга Сумская почтила память отца трогательными фотоАктерская династия в полном составе (фото: instagram.com/olgasumska)

Ранее Сумская оправдала живущую в РФ дочь после скандальных заявлений племянника.

Также смотрите фото, на которых Ольга Сумская позирует в бикини.

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