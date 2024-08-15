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"Русалка": 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото)

Четверг 15 августа 2024 11:31
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"Русалка": 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото) Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Полина Иваненко

57-летняя актриса Ольга Сумская, которую часто называют "украинской Роксоланой", ведь именно она сыграла главную героиню в сериале Бориса Небиеридзе, покорила сеть новыми кадрами. Звезда показалась в купальнике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram Сумской.

Как выглядит актриса

Так, Сумская побывала в Хмельницкой области и рассказала о своем отдыхе. Его она "проиллюстрировала" кадрами у бассейна.

Актриса показалась в красном купальнике. Она позировала в бикини и с едва заметным макияжем. Примечательно, что звезда может похвастаться стройными формами.

&quot;Русалка&quot;: 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото)

&quot;Русалка&quot;: 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото)

Сумская в бикини (фото: instagram.com/olgasumska)

57-летняя актриса следит за фигурой и не теряет красоты. И сейчас Сумская часто показывает себя без макияжа, ведь не боится "честных" фото. Красный купальник, который тепепрь продемонстрировала звезда, выглядит очень эффектно, особенно на фоне голубого бассейна.

&quot;Русалка&quot;: 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото)

&quot;Русалка&quot;: 57-летняя Сумская показалась в бикини (фото)

Сумская в купальнике (фото: instagram.com/olgasumska)

Как реагирует сеть

Под новыми фото появилось немало комментариев. В частности, актер Тарас Цымбалюк написал: "Багіня", а звезда "Кріпосної" Наталка Денисенко добавила: "Русалка".

Фаны тоже засыпали Сумскую комплиментами. Они пишут:

  • "Это вообще легально быть такой несравненно красивой?"
  • "Какая красивая женщина! Горжусь вами"
  • "Какая Вы красавица! Восхищаюсь Вами! Очаровательная и непревзойденная!"
  • "Очень красивая"
  • "Хороший купальник".

Впрочем, не все оценили новый пост. Некоторые юзеры заметили, что Сумская не просто показалась в бикини, но еще и прорекламировала гостиничный комплекс. В нем, как отметили комментаторы, "простые люди" едва ли смогут себе позволить отдых.

К слову, недавно Сумскую "подловили" без макияжа.

Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, что Притула "подколол" Ефросинину.

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