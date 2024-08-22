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Сумская рассказала о поступке родной сестры, который сделал ей больно: "Это все видели"

Четверг 22 августа 2024 17:59
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Сумская рассказала о поступке родной сестры, который сделал ей больно: "Это все видели" Ольга Сумская и ее сестра (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Ольга Сумская и ее родная сестра Наталья не общаются и не говорят публично о причинах своего конфликта. Впрочем, иногда они "подкалывают" друг друга в интервью. И в этот раз Сумская рассказала о недавней встрече с сестрой, которую до сих пор не может забыть.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом актриса рассказала в интервью для "ЖВЛ представляє".

22 августа Сумской исполнилось 58 лет. Но она не планирует устраивать шумный праздник.

Звезда вспомнила, что раньше она любила праздновать день рождения с семьей. Впрочем, сейчас это стало лишь воспоминаниями.

"Сегодня почему-то люди не собираются за одним столом. Помню, я готовилась два дня, я делала собственноручно такие блюда, а я же готовлю всю жизнь. Я скучаю именно по такой прекрасной семейной компании. Семейное застолье - это, мне кажется, такие счастливые минуты... Нет уже мамы, нет папы, нет свекра", - сказала актриса.

Сумская рассказала о поступке родной сестры, который сделал ей больно: &quot;Это все видели&quot;

Сумская высказалась о сестре (скриншот)

Также Сумская вспомнила о сестре и племяннике, которого она недавно стыдила за оскорбления в сторону своей старшей дочери Антонины Паперной. Она отметила, что готова к примирению.

"Я мечтаю об этом. Телефон, дорогие мои, родные, всегда на связи. Где эти телефонные звонки, где СМС? Я открыта к общению и всегда была", - заявила Сумская.

"Я не знаю, почему так сложилось. Вернее, я знаю, но я не буду озвучивать, в отличие от родственников. Я не должна оправдываться", - добавила она.

Но актриса рассказала, что недавно виделась с сестрой. Впрочем, это событие не принесло ей радости. Это было во время награждения лауреатов Шевченковской премии. Она вошла в зал и увидела известных артистов, среди которых была ее сестра. Сумская поздоровалась со всеми.

"Все здороваются - сестра не поворачивает голову. И это все видели. Каково это мне? Ну, можно хотя бы кивнуть что ли. Как можно это воспринимать? Это больно", - призналась актриса.

"Я готова общаться, я люблю ее по-прежнему. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - добавила она.

К слову, ранее мы рассказывали, что Сумская защитила живущую в РФ дочь и ответила на скандальные заявления племянника.

Кроме этого, недавно Екатерина Кухар показалась в свадебном платье на фоне слухов о разводе.

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