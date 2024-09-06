Ольга Сумська вшанувала пам'ять батька зворушливими фото

Акторка Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про вчинок рідної сестри , який зробив їй боляче, поділилася у мережі архівними знімками своєї родини на честь пам'ятної дати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її публікацію в Instagram .

Справа в тому, що сьогодні, 6 вересня, її батькові, народному артисту В'ячеславу Ігнатовичу Сумському могло б виповнитися 90 років. Акторка вшанувала його пам'ять серією старих фото, на яких вона зображена поруч із ним, а також із іншими членами родини.

Актриса в дитинстві з татом (фото: instagram.com/olgasumska)

"Тато… Твоя любов і підтримка, мудрі поради,легендарне почуття гумору, твоє: "Доця, який план?" Це все перед очима і в серці. Рідненький, ти десь далеко і поряд водночас… Я відчуваю твою підтримку і дякую Богу за такого батька! Люблю", - зворушливо звернулася актриса до батька, який помер у 2007 році.

В'ячеслав Сумський (фото: instagram.com/olgasumska)

Серед них і її батько під час виступів у різних сценічних образах. Зазначимо, що він був актором Львівського, Запорізького, Полтавського драматичних театрів та київського театру "Будьмо!" та Національного театру імені І. Франка.

У сценічному образі (фото: instagram.com/olgasumska)

"Бурхливий, яскравий акторський шлях, який починався у Львові, в театрі ім.Заньковецької, потім Запоріжжя, театр Магара, Полтавський театр ім.Гоголя, Київський театр ім.Франка. Скільки ролей! Яка досконалість, глибина, виразність…! Прихильники і досі памʼятають ці неймовірні образи. Дивлюсь світлини і одразу поринаю в ті щасливі, мирні часи", - згадала Ольга.

Акторська сім'я (фото: instagram.com/olgasumska)

На фото є інші члени зіркової родини: мама Сумської, актриса Ганна Іванівна, сестра Наталія, а також Антоніна Паперна - старша донька Сумської, яка зараз живе у РФ і мовчить про війну.

Сумська з батьками (фото: instagram.com/olgasumska)

"Кожна мить на цих фото найщасливіша", - поділилася Ольга у підписі до знімків.

Акторська династія у повному складі (фото: instagram.com/olgasumska)