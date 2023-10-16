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Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Натальей. Они уже годами не общаются

Ольга Сумская с сестрой Наталией (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Ольга Сумская часто делится со своими поклонниками фото из семейного архива. На днях она опубликовала в своих соцсетях серию фотографий, на одной из которых она позирует вместе со старшей сестрой Наталией, с которой, как известно, у нее достаточно напряженные отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Ольга Сумская поделилась семейным архивом

На днях покойной маме актрисы, Анне Ивановне Сумской, которой не стало в феврале 2022 года, должно было исполниться 90 лет.

В своем блоге Ольга традиционно почтила ее память.

Ольга Сумская показала фото из семейного архива (фото: instagram.com/olgasumska)

"Сегодня 90 лет со дня рождения родной. Перед глазами все самые счастливые моменты жизни. Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал... Ты там, далеко, в засветах, но в то же время рядом с нами всегда, я это знаю.Сколько искренности, солнечной энергии твоему сердцу, которую ты дарила всем вокруг... Моя душа, моя вселенная, моя кровинка...Спасибо тебе, Боже, за такую МАМУ!", - трогательно подписала пост Ольга, подкрепив его серией фотографий из семейного архива.

На одном из фото актриса изображена со своей сестрой Наталией.

Ольга Сумская показала фото из семейного архива (фото: instagram.com/olgasumska)

Известно, что они видятся крайне редко, в большинстве своем на семейных праздниках.

В одном из своих интервью 67-летняя Наталья Сумская призналась, что не общается с родственницей из-за разного стиля жизни и политических взглядов.

Также Наталья не общается со своей племянницей Антониной Паперной, которая живет в России и молчит о войне на ее родине.

Она говорит, что это "уже другая страна и другая семья".

Ольга, в свою очередь, заявила, что у сестер все в порядке и, вопреки слухам, они общаются.


Ольга Сумская с сестрой Наталией (фото: instagram.com/olgasumska)

Недавно дочь Оли Фреймут показала новые фото из Калифорнии.

Также Алина Гросу намекнула, почему развелась с мужем-бизнесменом.

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