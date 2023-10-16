Алина Гросу намекнула, почему развелась с мужем-бизнесменом

Певица Алина Гросу намекнула, что причиной разрыва с ее экс-супругом, бизнесменом Александром Комковым, стало неравенство в их доходах. Так, по мнению артистки, женщина не должна больше зарабатывать своего избранника.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Алина Гросу намекнула на причину развода с мужем

Знаменитость пообщалась с фолловерами в своем блоге и ответила на их вопросы, большинство из которых касались личной жизни певицы.

В частности, поклонники поинтересовались у нее, почему она рассталась с первым мужем.

Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Считаю не очень уместным отвечать на этот вопрос. Могу сказать только одно: плохо, когда сильно начинают интересы разбегаться, и еще хуже, когда девушка зарабатывает больше мужчины. Он злится, а она со временем перестает его уважать. Для меня идеально, когда зарабатывают поровну. Чтобы не было вопросов с ничьей стороны", - ответила звезда.

На вопрос, общается ли Гросу сейчас с бывшим, она сказала, что не видит смысла этого делать.

Также знаменитость отметила, что с экс-избранниками у нее никогда не было конфликтных ситуаций.

Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков (фото: instagram.com/alina_grosu)

А расходились они, потому что понимали, что у них разные пути.

"Я не скандалистка. Если решила - честно и серьезно поговорила. Спокойные дружеские отношения остались", - отметила певица.

Кроме того, артистка поделилась, что сейчас находится в романтических отношениях, а с кем - не рассказывает.

"Отношения есть. Парня нет, потому что теперь интересуют мужчины", - добавила исполнительница.

Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, в 2019 году Гросу вышла замуж за Александра Комкова, но брак продлился меньше года.

Алина Гросу с бывшим мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

А в 2021 году стало известно о романе певицы с российским актером Романом Полянским, с которым она разорвала отношения после начала полномасштабного вторжения.

Алина Гросу с Полянским (фото: instagram.com/alina_grosu)