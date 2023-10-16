Алина Гросу намекнула, почему развелась с мужем-бизнесменом
Певица Алина Гросу намекнула, что причиной разрыва с ее экс-супругом, бизнесменом Александром Комковым, стало неравенство в их доходах. Так, по мнению артистки, женщина не должна больше зарабатывать своего избранника.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Алина Гросу намекнула на причину развода с мужем
Знаменитость пообщалась с фолловерами в своем блоге и ответила на их вопросы, большинство из которых касались личной жизни певицы.
В частности, поклонники поинтересовались у нее, почему она рассталась с первым мужем.
Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков (фото: instagram.com/alina_grosu)
"Считаю не очень уместным отвечать на этот вопрос. Могу сказать только одно: плохо, когда сильно начинают интересы разбегаться, и еще хуже, когда девушка зарабатывает больше мужчины. Он злится, а она со временем перестает его уважать. Для меня идеально, когда зарабатывают поровну. Чтобы не было вопросов с ничьей стороны", - ответила звезда.
На вопрос, общается ли Гросу сейчас с бывшим, она сказала, что не видит смысла этого делать.
Также знаменитость отметила, что с экс-избранниками у нее никогда не было конфликтных ситуаций.
Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков (фото: instagram.com/alina_grosu)
А расходились они, потому что понимали, что у них разные пути.
"Я не скандалистка. Если решила - честно и серьезно поговорила. Спокойные дружеские отношения остались", - отметила певица.
Кроме того, артистка поделилась, что сейчас находится в романтических отношениях, а с кем - не рассказывает.
"Отношения есть. Парня нет, потому что теперь интересуют мужчины", - добавила исполнительница.
Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков (фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, в 2019 году Гросу вышла замуж за Александра Комкова, но брак продлился меньше года.
Алина Гросу с бывшим мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)
А в 2021 году стало известно о романе певицы с российским актером Романом Полянским, с которым она разорвала отношения после начала полномасштабного вторжения.
Алина Гросу с Полянским (фото: instagram.com/alina_grosu)
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