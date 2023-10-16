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Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою Наталею. Вони вже роками не спілкуються

Ольга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Ольга Сумська часто ділиться зі своїми шанувальниками фото з сімейного архіву. Днями вона опублікувала у своїх соцмережах серію світлин, на одній з яких вона позує разом зі старшою сестрою Наталією, з якою, як відомо, у неї доволі напружені стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посилання на Instagram артистки.

Ольга Сумська поділилася сімейним архівом

Днями покійній мамі акторки, Анні Іванівні Сумській, якої не стало у лютому 2022 року, мало б виповнитися 90 років.

У своєму блозі Ольга традиційно вшунувала її пам’ять.

Ольга Сумська показала фото із сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)

"Сьогодні 90 років від дня народження рідненької. Перед очима всі найщасливіші моменти життя. Вранці прокидаюся і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал... Ти там,далеко,у засвітах,але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії твоєму серці, яку ти дарувала всім навколо… Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка…Дякую тобі, Боже, за таку МАМУ!", - зворушливо підписала пост Ольга, підкріпивши його серією світлин з сімейного архіву.

На одному з фото акторка зображена зі своєю сестрою Наталією.

Ольга Сумська показала фото із сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)

Відомо, що вони бачяться вкрай рідко, здебільшого на сімейних святах.

В одному зі своїх інтерв’ю 67-річна Наталія Сумська зізналася, що не спілкується з родичкою через різний стиль життя і політичні погляди.

Також Наталія не спілкується зі своєю племінницею Антоніною Паперною, яка живе у Росії і мовчить про війну на її батьківщині.

Вона каже, що це "вже інша країна й інша сім'я".

Ольга, зі свого боку, заявила, що у сестер усе гаразд і, всупереч чуткам, вони спілкуються.


Ольга Сумська з сестрою Наталією (фото: instagram.com/olgasumska)

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