Дочь Оли Фреймут показала новые фото из Калифорнии: как сегодня выглядит Злата

17-летняя дочь главной "ревизорки" страны Оли Фреймут уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе, Калифорнии. Оттуда Злата периодически публикует фото, чем радует своих поклонников. На этот раз девушка показалась в довольно недетском образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram наследницы телеведущей.

Как сегодня выглядит Злата

Тинейджер не стесняется публиковать далеко не детские снимки.

Не смотря на свой юный возраст, старшая дочь эксперта по этикету любит похвастаться своими прелестями.

На недавних фотографиях, которыми Злата поделилась в своем блоге, она позирует в розовом платье, которое обтягивает и подчеркивает ее пышную фигуру.

Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали красавицу комплиментами.

Но, кроме положительных комментариев, нашлись те, кто написал наследнице звезды, что она своим внешним видом "позорит свою мать".

Вау, вам дуже личить рожевий колір

Ти виглядаєш неперевершено

Боже! Злато, дитино, не ганьби свою матір! Своїм зовнішнім виглядом та вбранням ти заганяєш в глухий кут прекрасну Ольгу Фреймут!

Як на мене, дуже гарна фігура, і її вбрання. Я особисто нічого вульгарного не побачила. Вона молода красива дівчина, і коли, як не зараз, робити такі фото

Дуже гарна сукня!

К слову, в Лос-Анджелесе старшая дочь Оли Фреймут живет и учится без родителей.

У нее есть свой бренд одежды MITCHELL CLOTHING.

Злата Митчелл (фото: instagram.com/zlata_mitchell)

Также у Златы уже есть бойфренд-американец, которого зовут Оскар.