Ольга Харлан играет с детьми в бомбоубежище во время ракетных ударов (фото)
Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан показала, как проводит время в бомбоубежище во время российской массированной ракетной атаки по Украине 26 августа, а также выразила свое отношение к РФ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на фото, которые одна из самых известных и успешных украинских спортсменок опубликовала в Instagram Stories.
На фотографиях видно, как Ольга прячется в укрытии вместе с другими людьми. Среди них - много мам с детьми. Поэтому Харлан, чтобы успокоить малышей, решила поиграть с ними.
"Утро в бомбоубежище. Россия - ху*ня", - написала спортсменка.
Ольга Харлан прячется от российских ракет в бомбоубежище (фото: instagram.com/olgakharlan)
"Реальность. Играем в бомбоубежище, пока Россия обстреливает украинские города", - прокомментировала вторую фотографию Ольга.
"Благодарю наши Воздушные силы за то, что они нас защищают", - добавила чемпионка.
Ольга Харлан помогает детям в укрытии не паниковать (фото: instagram.com/olgakharlan)
Отметим, что популярная украинская группа МЮСЛИ UA на днях создала трек из отрывков разных интервью самой титулованной украинской спортсменки. Он называется "Ми Олімпійські чемпіонки".
Напомним, что утром 26 августа Россия в очередной раз атаковала Украину. Враг нанес массированный ракетный удар баллистическими ракетами (в том числе "Кинжалами") и ударными БПЛА по разным направлениям по нескольким областям (от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей). Есть попадание в объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
В результате атаки многие украинцы остались без света, в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением.
Хотя Силы ПВО сбили часть вражеских ракет, но, к сожалению, есть погибшие и раненые.
В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 дронов.
К слову, раньше Харлан очаровала романтическими фотографиями с женихом-иностранцем.
Кроме того, недавно мы сообщали, что Усик, Харлан и другие получили награду "Национальная легенда Украины".