Усик, Параджанов, Матвиенко и не только. Зеленский наградил "легенд Украины"
Президент Украины Владимир Зеленский вручил 11 украинцам награды "Национальная легенда Украины". Среди них - боксер Александр Усик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Как отметили в ведомстве, награду "Национальная легенда Украины" получили:
Игорь Поклад
Известный композитор, народный артист и Герой Украины. Он является автором более 150 песен, музыкальных представлений, произведений более чем к 40 украинским фильмам.
Олег Коростелев
Гендиректор конструкторского бюро "Луч", кавалер ордена "За заслуги", Герой Украины. Он участвовал в создании ПТРК "Стугна", РСЗО "Ольха" и ракеты "Нептун".
Ольга Харлан
Самая титулованная спортсменка Украины. Она два раза побеждала на Олимпийских играх в фехтовании, шесть раз - на Чемпионатах мира и восемь раз - на Чемпионатах Европы.
Виталий Хмель
Торакальный хирург. Он с начала полномасштабного вторжения россиян сделал более 100 сложных операций воинам. Спас жизни более 50 защитников в эвакуационных рейсах.
Иван Лукашевич
Бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным "Хантер". Он является идеологом создания морских дронов Sea Baby, а также разработчик снайперской винтовки “Властелин горизонта”, из которой установлен мировой рекорд - точный выстрел в оккупанта с расстояния 3 800 м.
Ирина Юрченко
Проводница УЗ, которая 25 февраля дежурила и неделями работала на эвакуационных рейсах. В это время ее сын Дмитрий Козацкий держал оборону на "Азовстали".
Александр Дубовик
Украинский живописец, график и монументалист, почетный член Национальной академии искусств Украины. Он является представителем “неофициального” искусства советских времен. Работы автора - в музеях США, Германии и частных коллекциях.
Говард Баффет
Американский бизнесмен, филантроп, крупнейший частный донор Украины. Его фонд передал на помощь украинцам более 500 млн долларов. Средства, в частности, потратили на восстановление зданий, еду пострадавшим и не только.
Александр Усик
Украинский боксер, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. С начала вторжения россиян его фонд помогает пострадавшим семьям. Перечислил около 740 тысяч долларов на поддержку армии.
Сергей Параджанов (посмертно)
Украинский и армянский кинорежиссер и сценарист, чей фильм "Тени забытых предков" получил 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях мира.
Нина Матвиенко (посмертно)
Народная артистка Украины, Герой Украины. В ее репертуаре много народных песен.
Что предшествовало
Напомним, награду "Национальная легенда Украины" основали в 2021 году. С тех пор ее вручают ежегодно.
Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении государственности страны, защите Отечества и служении украинскому народу.
Также причиной вручения может быть вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и активная благотворительная и общественная деятельность.
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