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Одна из самых больших атак. Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 дронов

Понедельник 26 августа 2024 12:55
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Одна из самых больших атак. Россия выпустила по Украине более сотни ракет и около 100 дронов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российская атака по Украине в понедельник, 26 августа, была самой большой. Россия выпустила более сотни ракет различных типов и около сотни дронов "Шахед".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он отметил, что сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара.

"И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов, от Харьковской области и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие", - заявил президент.

Зеленский добавил, что в результате атаки есть десятки раненых - всем оказывается необходимая помощь.

"Много повреждений в энергетике. Но везде, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество - вернем", - отметил президент.

Массированный обстрел Украины

Россия снова осуществила масштабную воздушную атаку на Украину. В течение ночи и утра, кроме дронов, были запущены десятки ракет "Кинжал". Ранее ночью сообщалось о взлете десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с ракетами "Калибр" в Черное море.

Атака привела к перебоям в электроснабжении в нескольких украинских городах, что, в свою очередь, вызвало отключение воды в некоторых регионах. В Киевском метро из-за этих перебоев введено ограничение движения: две из трех веток подземки работают с изменениями в маршрутах.

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

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