Ольга Харлан грається з дітьми у бомбосховищі під час ракетних ударів (фото)

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала, як проводить час у бомбосховищі під час російської масованої ракетної атаки по Україні 26 серпня , а також висловила своє ставлення до РФ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на фото, які одна з найвідоміших та найуспішніших українських спортсменок опублікувала у Instagram Stories.

На світлинах видно, як Ольга ховається в укритті разом з іншими людьми. Серед них - багато мам з дітьми. Тому Харлан, щоб заспокоїти малечу, вирішила погратися з ними.

"Ранок у бомбосховищі. Росія - ху*ня", - написала спортсменка.

Ольга Харлан ховається від російських ракет у бомбосховищі (фото: instagram.com/olgakharlan)

"Реальність. Граємось у бомбосховищі, поки Росія обстрілює українські міста", - прокоментувала другу світлину Ольга.

"Дякую нашим Повітряним силам за те, що вони нас захищають", - додала чемпіонка.

Ольга Харлан допомагає дітям в укритті не панікувати (фото: instagram.com/olgakharlan)

Зазначимо, що популярний український гурт МЮСЛІ UA днями створив трек з уривків різних інтерв’ю найтитулованішої української спортсменки. Він називається "Ми Олімпійські чемпіонки".

Нагадаємо, що вранці 26 серпня Росія вчергове атакувала Україну. Ворог завдав масованого ракетного удару балістичними ракетами (в тому числі "Кинджалами") і ударними БПЛА з різних напрямків по декількох областях (від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей). Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок атаки багато українців залишилися без світла, у Києві спостерігаються перебої з водопостачанням.

Хоч Сили ППО збили частину ворожих ракет, але, на жаль, є загиблі та поранені.

Загалом, за словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад сотні ракет та близько 100 дронів.