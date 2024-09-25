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Александр Усик растрогал архивными кадрами с женой: "Ты изменила мою жизнь"

Александр Усик с супругой Катериной (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Украинский боксер Александр Усик, которого недавно задержали в аэропорту Кракова, трогательно обратился к своей супруге Катерине в годовщину свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост спортсмена в Instagram.

Дело в том, что сегодня пара празднует 15 лет совместной жизни, а в общей сложности они вместе около 20 лет.

"За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных детей. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", - отметил в своей публикации профессиональный боксер.

Также Усик поблагодарил жену за поддержку во всех его делах и начинаниях и то, что Катерина всегда говорит ему правду.

Усик с супругой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Поздравляя супругу, он обращается к ней "моя королева", "мой цветочек", "моя невероятная Катерина." Спортсмен разоткровенничался в публикации и отметил, что с детства мечтал о такой жене.

На видео, которое смонтировано из совместных фото пары, можно увидеть их в разные периоды их жизни, во время отдыха, семейных праздников или в будни.

 

Что известно о семье Александра Усика

Напомним, Александр женился в 2009 году. С будущей женой Екатериной он познакомился еще во время учебы в школе.

Пара воспитывает четверых детей: дочь Елизавету (2010 г. р.), сына Кирилла (2013 г. р.), сына Михаила (2015 г. р.) и дочь Марию (2024 г. р.). Мария появилась на свет в одном из столичных роддомов.

Старшая дочь спортсмена занимается танцами, старший сын футболом, а младший - теннисом. Несмотря на продуктивный рабочий график, многодетный отец большую часть своего свободного времени посвящает детям. Также он не скрывает, что готов поддержать в любых их начинаниях.

Александр Усик с супругой Катериной (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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