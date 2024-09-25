Олександр Усик зворушив архівними кадрами з дружиною: "Ти змінила моє життя"

Справа в тому, що сьогодні пара святкує 15 років спільного життя, а загалом вони разом близько 20 років.

"За цей час ми багато з тобою досягли, у нас було багато труднощів, які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних дітей. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", - зазначив у своїй публікації професійний боксер.

Також Усик подякував дружині за підтримку у всіх його справах та починаннях і те, що Катерина завжди говорить йому правду.

Вусик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Вітаючи дружину, він звертається до неї "моя королева", "моя квіточка", "моя неймовірна Катерина." Спортсмен був відвертим у публікації і зазначив, що з дитинства мріяв про таку дружину.

На відео, яке змонтовано із спільних фото пари, можна побачити їх у різні періоди їхнього життя, під час відпочинку, сімейних свят чи у будні.

Що відомо про сім'ю Олександра Усика

Нагадаємо, Олександр одружився 2009 року. З майбутньою дружиною Катериною він познайомився ще під час навчання у школі.

Пара виховує чотирьох дітей: дочку Єлизавету (2010 р. н.), сина Кирила (2013 р. н.), сина Михайла (2015 р. н.) та дочку Марію (2024 р. н.). Марія народилася в одному зі столичних пологових будинків.

Старша донька спортсмена займається танцями, старший син футболом, а молодший – тенісом. Незважаючи на продуктивний робочий графік, багатодітний батько більшу частину свого вільного часу присвячує дітям. Також він не приховує, що готовий підтримати у будь-яких їхніх починаннях.

Олександр Усик із дружиною Катериною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)