Жена Усика восхитила романтическими кадрами с боксером: как выглядит пара

Екатерина Усик, избранница знаменитого украинского спортсмена Александра Усика, показала романтические кадры с ним. Соответствующую публикацию она выложила в соцсети.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram женщины рассказывает об этом подробнее.

Усик показался с избранницей

Так, его возлюбленная поделилась теплыми снимками. На них оба позировали с улыбками в объятиях друг друга. Екатерина появилась в спортивном наряде темного цвета, состоявшего из удобных лосин и объемной куртки. В то время как Александр быд в штанах светлого оттенка и серой футболке.

Екатерина показала романтические кадры с боксером (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Реакция сети

Коллеги и поклонники продолжают засыпать пару комплиментами. Они оставляют для них приятные слова или просто эмоджи в виде сердечек. Также пользователи желают известной украинской семье счастья, здоровья и крепкой любви.

Что известно о браке Усика с Екатериной

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе вместе с избранницей воспитывает четырех детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию.

Кстати, Мария появилась на свет только недавно - в январе этого года. Позже многодетная мама поделилась трогательными фото новорожденной девочки.

Недавно у пары родился четвертый ребенок (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Также известно, что осенью этого года Усики отметят свою 15-ю годовщину свадьбы.

Екатерина, являющаяся уроженкой России, поддерживает боксера в карьере, особенно перед его важными боями. Их горячие объятия и поцелуи часто попадают в объективы, и после приятно удивляют сеть своей искренностью.

Екатерина и Александр уже давно вместе (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Напомним, Александр Усик в мае этого года стал первым абсолютным чемпионом мира по тяжелому дивизиону в XXI веке - это произошло после его победы в поединке с Тайсоном Фьюри.

В то же время, звание чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) должно было действовать только до 1 июня 2024 года в связи с просрочкой срока на обязательную защиту их титула.

В мае 2024 года спортсмен обратился к IBF по поводу исключения из правил об обязательной защите титула ради реванша с Фьюри, но, не дождавшись ответа, 25 июня этого года он объявил об отказе от титула.

Усик после победного боя в мае (Фото: instagram.com/usykaa)