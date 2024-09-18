Задержание Усика в Польше: все, что известно об инциденте

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик вчера вечером был задержан в аэропорту Кракова (Польша). Позже украинского боксера все же отпустили, а президент Владимир Зеленский поручил МИД и МВД разобраться в произошедшем.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о задержании Усика.

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Что известно о задержании

Первым о задержании боксера написал народный депутат Жан Беленюк. Он обнародовал в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как Усик общается с людьми в форме, после чего его отводят в наручниках.

Позже Беленюк сообщил, что в скором времени украинского боксера должны отпустить.

"Вроде все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит", - написал нардеп.

В свою очередь жена боксера Екатерина Усик в сториз на своей странице в Instagram сообщила, что "все хорошо, ничего криминального". Также она добавила, что "позже Александр Усик все объяснит".

В комментарии РБК-Украина в МИД проинформировали, что по поручению министра иностранных дел Андрея Сибиги в аэропорт Кракова уже отправился генконсул украинского посольства в Польше для выяснения обстоятельств ситуации.

"Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, министр Андрей Сибига уже обращусь к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", - сказал изданию спикер МИД Георгий Тихий.

Усик: "Случилось недоразумение"

Впоследствии Усика отпустили. Промоутер боксера Александр Красюк написал сториз в Instagram, что "все хорошо" и "никто не был арестован". Он добавил:

"Усик - свободен. Это недоразумение", - добавил Красюк.

Директор команды Сергей Лапин тоже прокомментировал ситуацию.

"Не волнуйтесь, все в порядке. Служба таможенного контроля пренебрегает своими обязанностями! А сам Усик поблагодарил украинских дипломатов за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии", - написал он в соцсети.

Сам Усик после задержания в Польше записал видеообращение с гостиничного номера. В нем он отметил, что "произошло недоразумение".

"Все замечательно. Я - свободен. Случились некоторые недоразумения. Я хочу поблагодарить посла Украины в Польше, и лично - нашего президента, который очень сильно переживал за это и лично решал этот вопрос. Слава богу и слава Украине. Я - свободен. Короновать меня не нужно", - сказал боксер.

Усик записал видеообращение после задержания в аэропорту Кракова



"Я свободен. Короновать меня не надо", – сказал боксер. pic.twitter.com/dCaiUiwQdN — РБК-Украина (@rbc_ukraine) September 18, 2024

Зеленский поручил разобраться с инцидентом

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил главам украинских МИД и МВД разобраться в причинах инцидента.

"Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает", - отметил Зеленский.

Сибига заявил, что МИД Украины пришлет Польше ноту из-за задержания Усика.

"Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне", - написал министр иностранных дел в соцсети Х.

Какие причины задержания

Украинский боксер не рассказал конкретно, что стало причиной его задержания. Впрочем, ее назвал изданию Przeglad Sportowy польский промоутер Анджей Василевски, ссылаясь на менеджера Усика Александра Красюка.

По словам Василевски, это произошло из-за того, что службы аэропорта якобы не хотели пускать друга Усика на борт по непонятным для команды причинам. В ответ Усик отказался лететь сам и выступил против задержания друга, в результате чего их обоих задержали.

При этом акцентировал, что поведение Усика было спокойным, добавив, что он "топовый и элегантный, всегда уважает закон".

Спортивный портал ESPN со ссылкой на собственный источник назвал другую версию. Мол, Усика задержали из-за "непригодного состояния для полета" его и тренера.

Издание пишет, что украинский боксер пытался объяснить, что они просто устали после 14-часовой поездки из Киева в Краков, но из-за языкового барьера и его категоричной позиции возникло недоразумение. Произошло это во время вылета в Валенсию, где Усик должен готовиться к матчу-реваншу с Тайсоном Фьюри, предварительно запланированного на 24 декабря 2024 года.

Почему Усика заковали в наручники

Представитель Карпатского отдела Пограничной службы Польши Яцек Михаловский изданию Dziennik Polski сказал, что "это было не задержание, а этапирование в служебные помещения".

По его словам, одного из пассажиров не допустили на самолет, а другой (Усик - ред.) сказал, что без него не улетит. Но они не хотели покинуть зону выхода, поэтому рейс задержался. После чего на место вызвали пограничников разобраться в ситуации.

Как говорит Михаловский, наручники на Усика надели из-за его высокого роста. Кроме того, оба украинца "сильно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не улетели".

"Поэтому надевание наручников было полностью профилактическим, и их сразу сняли в служебной комнате, где объяснили, почему они не улетели и какие правила действуют в этом случае", - рассказал польский пограничник и добавил, что на место также приехал украинский консул переводить.

Он добавил, согласно процедурам пограничной службы, дальнейшее продление этого дела не предусмотрено.

"Оба мужчины получили предупреждение. Находясь в нашей комнате, они выразили, можно сказать, раскаяние", - добавил майор Михаловский.

В итоге рейс Ryanair Краков - Салоники, которым должны были лететь Александр Усик и его тренер, вылетел с задержкой на 50 минут.