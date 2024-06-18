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Жена Усика умилила сеть новыми фото 4-месячной дочери

Вторник 18 июня 2024 21:38
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Жена Усика умилила сеть новыми фото 4-месячной дочери Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена боксера Александра Усика Екатерина порадовала поклонников новыми фото дочери Марии, появившейся на свет в январе этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.

Екатерина Усик показала дочь

Любимая боксера опубликовала в stories коллаж с фото крохи, которая все больше становится похожей на папу.

Жена Усика умилила сеть новыми фото 4-месячной дочери

Дочь Усиков Мария (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Снимки Екатерина дополнила сердечками.

Позже она запостила в своем блоге еще несколько кадров, на которых она позирует вместе с дочерью.

Жена Усика умилила сеть новыми фото 4-месячной дочериЖена Усика умилила сеть новыми фото 4-месячной дочери

Екатерина Усик с дочерью (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Реакция пользователей

Фоловеры засыпали многодетную маму и 4-месячную Марию комплиментами.

  • Які солоденькі
  • Красуні! Благослови вас Господь
  • Сладуня
  • То любов

Как известно, Мария - четвертый ребенок в семье Усиков, которые осенью отметят 15-ю годовщину своей свадьбы.

У супругов есть еще старшая дочь Елизавета и двое сыновей: Михаил и Кирилл.

Раньше жена Усика показывала, как выглядела во время четвертой беременности.

Также узнайте, как выглядел украинский боксер в детстве и юности.

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Александр Усик Бокс Дети Спортсмены
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