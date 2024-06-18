Жена Усика умилила сеть новыми фото 4-месячной дочери
Жена боксера Александра Усика Екатерина порадовала поклонников новыми фото дочери Марии, появившейся на свет в январе этого года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы спортсмена.
Екатерина Усик показала дочь
Любимая боксера опубликовала в stories коллаж с фото крохи, которая все больше становится похожей на папу.
Дочь Усиков Мария (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Снимки Екатерина дополнила сердечками.
Позже она запостила в своем блоге еще несколько кадров, на которых она позирует вместе с дочерью.
Екатерина Усик с дочерью (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Реакция пользователей
Фоловеры засыпали многодетную маму и 4-месячную Марию комплиментами.
- Які солоденькі
- Красуні! Благослови вас Господь
- Сладуня
- То любов
Как известно, Мария - четвертый ребенок в семье Усиков, которые осенью отметят 15-ю годовщину своей свадьбы.
У супругов есть еще старшая дочь Елизавета и двое сыновей: Михаил и Кирилл.