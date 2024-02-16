Жена "Холостяка" Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы пилота.

Как супруги назвали сына

Так, родители назвали мальчика древнегреческим именем Димитрий.

Модель показала новую фотографию с сыночком, а также поделилась, какие варианты имен они рассматривали с мужем.

Сын Макса Михайлюка (фото: instagram.com/dasha_khlystun_)

"Хочу наконец сказать имя нашего сына. Не думайте, что тянули интригу или хотели подольше продержать в секрете. Мы просто растерялись и долго выбирали имя. В этот раз было очень трудно. В роддоме дали ему - Theo. Когда была беременна, думала, что родится - Amir. Но в конечном итоге у нас - Dimitri", - сообщила молодая мама.

Напомним, у Хлыстун и Михайлюка родился сын 6 февраля. Мальчик появился на свет в Канаде, где сейчас проживает пара.

Для Макса и Дарьи это второй ребенок. Они также воспитывают общую дочь, 3-летнюю Ариану.

Макс Михайлюк с женой и дочерью (фото:i nstagram.com/dasha_khlystun_)