"Наша маленькая вселенная". Известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка
Украинский певец Илья Парфенюк, известный под псевдонимом Parfeniuk, рассекретил пол первенца.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.
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Так, исполнитель хита "Провела екскурсію" и его беременная возлюбленная, блогер Симбочка, устроили гендер-пати. Правда, гостей они решили не приглашать.
Пара поднялась на крышу дома и держала в руках черный шар со знаками вопроса и цветные дымовые шашки.
Будущие молодые родители лопнули шарик и оттуда разлетелись розовые конфетти.
Таким образом стало известно, что у Парфенюка и его избранницы будет девочка.
"Очень любим и ждем тебя, наша маленькая вселенная", - подписали ролик влюбленные.
Отметим, что Симбочка находится уже на последних неделях беременности.
О том, что пара ждет пополнения, они впервые рассказали в декабре прошлого года.
Илья Парфенюк и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Впоследствии Tik-Tok-звезды сообщили, что они официально женились еще летом 2023 года.
Недавно жена "Холостяка" Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына.
Также Пономарев показал единственного сына на редком кадре.