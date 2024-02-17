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"Наша маленькая вселенная". Известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка

Суббота 17 февраля 2024 17:30
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"Наша маленькая вселенная". Известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка Илья Парфенюк и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Илья Парфенюк, известный под псевдонимом Parfeniuk, рассекретил пол первенца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

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Так, исполнитель хита "Провела екскурсію" и его беременная возлюбленная, блогер Симбочка, устроили гендер-пати. Правда, гостей они решили не приглашать.

Пара поднялась на крышу дома и держала в руках черный шар со знаками вопроса и цветные дымовые шашки.

Будущие молодые родители лопнули шарик и оттуда разлетелись розовые конфетти.

Таким образом стало известно, что у Парфенюка и его избранницы будет девочка.

"Очень любим и ждем тебя, наша маленькая вселенная", - подписали ролик влюбленные.

Отметим, что Симбочка находится уже на последних неделях беременности.

О том, что пара ждет пополнения, они впервые рассказали в декабре прошлого года.

&quot;Наша маленькая вселенная&quot;. Известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка

Илья Парфенюк и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Впоследствии Tik-Tok-звезды сообщили, что они официально женились еще летом 2023 года.

Недавно жена "Холостяка" Михайлюка рассекретила необычное имя их новорожденного сына.

Также Пономарев показал единственного сына на редком кадре.

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