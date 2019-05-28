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Олег Винник випустив нову пісню, яка вже підкорила серця українок

STYLERЖиття    28.05.2019 - 18:02
Олег Винник випустив нову пісню, яка вже підкорила серця українок
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник привів у захват мережу своєю новою піснею "Наталя-Наталі"

Олег Винник нарешті випустив нову пісню "Наталя-Наталі", у якій радить, як боротися із інтернет-залежністю, і якою вже причарував тисячі українок.

Нове творіння співочого серцеїда вийшла жартівливою, драйвовою, рок-н-рольною і зовсім не схожою на попередні треки співака. Та зауважимо, що при усьому тому, у музиці "Наталя-Наталі" присутній український колорит, а у тексті - український стержень.

"На жаль, сьогодні щастя для багатьох вимірюється кількістю підписників і лайків у Facebook та Instagram. "Посиденьки" в соцмережах, перегляд стрічки новин - звична справа у будь-яку вільну хвилину. Але реальне життя - інше! Саме цій темі я присвятив свою нову пісню", - зазначає Винник і одразу ж співає: "Та любов, як цілющий бальзам, - ліки від Фейсбук-Інстаграм".

Олег Винник записав пісню "Наталя-Наталі"

Текст пісні "Наталя-Наталі":

Ти не вірила в любов,
Інтернетом блукаючи знов, 
Блог вела про здорове життя, 
Та забула про почуття...

Ой, не спиш по ночах -
Бачу я по очах.
Ах-ах-ах...

Ната, Наталя, Наталі, 
Давай махнемо на Балі! 
Красунь багато на землі, 
А ти - найкраща, Наталі! 

Ната, Наталя, Наталі, 
Давай махнемо на Балі! 
Красунь багато на землі, 
А я кохаю Наталі! 

Ти купалась, як у морях, 
В лайках і у коментарях. 
Та любов, як цілющий бальзам, 
Ліки від Фейсбук-Інстаграм. 

Ой, не спиш по ночах -
Бачу я по очах.
Ах-ах-ах...

Ната, Наталя, Наталі, 
Давай махнемо на Балі! 
Красунь багато на землі, 
А ти - найкраща, Наталі! 

Ната, Наталя, Наталі, 
Давай махнемо на Балі! 
Красунь багато на землі, 
А я кохаю Наталі!

Композиція, яка вийшла 28 травня, уже міцно засіла у вухах та серцях багатьох шанувальниць і шанувальників Олега.

Ось, що пишуть про пісню "Наталя-Наталі" українці у соціальних мережах.

  • Дякую за цей хіт!
  • Чудова пісня! З гумором, заводна, танцювати під неї так і хочеться! Як завжди - на вищому рівні. Велике спасибі, Олег Анатолійович!
  • Заводна пісенька і в той же час тема дуже навіть актуальна. Дякую Олег, порадував нас!
  • Клас! Дуже хотілось, щоб Олег написав пісню на ім'я Наталка. І моя мрія сьогодні збулась! Яка радість!  І знов Олег подарував купу позитиву на тижні вперед!
  • Пісня супер, Олег знає як порадувати прихильників. Наталія буде самим популярним ім'ям року.
  • Музична перлина! Місяць, напевно буде в вухах сидіти "Ната, Наталі, давай махнемо на Балі". Вітаю із ХІТЯРОЮ!
  • Весела, легка пісня, щоб просто розслабитись і любити!

Олег Винник випустив нову пісню, яка вже підкорила серця українок

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Разом з тим фанатки Олега Винника благають його, аби він присвятив пісні й їхнім іменам.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник дав концерт у рідному селі, на який прийшло близько 40 тисяч людей.

Також один із найпопулярніших та найуспішніших артистів України розкрив секрет ідеальної фізичної форми.

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