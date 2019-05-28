Олег Винник випустив нову пісню, яка вже підкорила серця українок

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник привів у захват мережу своєю новою піснею "Наталя-Наталі"

Олег Винник нарешті випустив нову пісню "Наталя-Наталі", у якій радить, як боротися із інтернет-залежністю, і якою вже причарував тисячі українок.

Нове творіння співочого серцеїда вийшла жартівливою, драйвовою, рок-н-рольною і зовсім не схожою на попередні треки співака. Та зауважимо, що при усьому тому, у музиці "Наталя-Наталі" присутній український колорит, а у тексті - український стержень.

"На жаль, сьогодні щастя для багатьох вимірюється кількістю підписників і лайків у Facebook та Instagram. "Посиденьки" в соцмережах, перегляд стрічки новин - звична справа у будь-яку вільну хвилину. Але реальне життя - інше! Саме цій темі я присвятив свою нову пісню", - зазначає Винник і одразу ж співає: "Та любов, як цілющий бальзам, - ліки від Фейсбук-Інстаграм".

Олег Винник записав пісню "Наталя-Наталі"

Текст пісні "Наталя-Наталі":

Ти не вірила в любов,

Інтернетом блукаючи знов,

Блог вела про здорове життя,

Та забула про почуття...

Ой, не спиш по ночах -

Бачу я по очах.

Ах-ах-ах...

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти - найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Ти купалась, як у морях,

В лайках і у коментарях.

Та любов, як цілющий бальзам,

Ліки від Фейсбук-Інстаграм.

Ой, не спиш по ночах -

Бачу я по очах.

Ах-ах-ах...

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А ти - найкраща, Наталі!

Ната, Наталя, Наталі,

Давай махнемо на Балі!

Красунь багато на землі,

А я кохаю Наталі!

Композиція, яка вийшла 28 травня, уже міцно засіла у вухах та серцях багатьох шанувальниць і шанувальників Олега.

Ось, що пишуть про пісню "Наталя-Наталі" українці у соціальних мережах.

Дякую за цей хіт!

Чудова пісня! З гумором, заводна, танцювати під неї так і хочеться! Як завжди - на вищому рівні. Велике спасибі, Олег Анатолійович!

Заводна пісенька і в той же час тема дуже навіть актуальна. Дякую Олег, порадував нас!

Клас! Дуже хотілось, щоб Олег написав пісню на ім'я Наталка. І моя мрія сьогодні збулась! Яка радість! І знов Олег подарував купу позитиву на тижні вперед!

Пісня супер, Олег знає як порадувати прихильників. Наталія буде самим популярним ім'ям року.

Музична перлина! Місяць, напевно буде в вухах сидіти "Ната, Наталі, давай махнемо на Балі". Вітаю із ХІТЯРОЮ!

Весела, легка пісня, щоб просто розслабитись і любити!

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Разом з тим фанатки Олега Винника благають його, аби він присвятив пісні й їхнім іменам.

Нагадаємо, нещодавно Олег Винник дав концерт у рідному селі, на який прийшло близько 40 тисяч людей.

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