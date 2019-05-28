Олег Винник випустив нову пісню, яка вже підкорила серця українок

Олег Винник привів у захват мережу своєю новою піснею "Наталя-Наталі"
Олег Винник нарешті випустив нову пісню "Наталя-Наталі", у якій радить, як боротися із інтернет-залежністю, і якою вже причарував тисячі українок.
Нове творіння співочого серцеїда вийшла жартівливою, драйвовою, рок-н-рольною і зовсім не схожою на попередні треки співака. Та зауважимо, що при усьому тому, у музиці "Наталя-Наталі" присутній український колорит, а у тексті - український стержень.
"На жаль, сьогодні щастя для багатьох вимірюється кількістю підписників і лайків у Facebook та Instagram. "Посиденьки" в соцмережах, перегляд стрічки новин - звична справа у будь-яку вільну хвилину. Але реальне життя - інше! Саме цій темі я присвятив свою нову пісню", - зазначає Винник і одразу ж співає: "Та любов, як цілющий бальзам, - ліки від Фейсбук-Інстаграм".
Олег Винник записав пісню "Наталя-Наталі"
Текст пісні "Наталя-Наталі":
Ти не вірила в любов,
Інтернетом блукаючи знов,
Блог вела про здорове життя,
Та забула про почуття...
Ой, не спиш по ночах -
Бачу я по очах.
Ах-ах-ах...
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти - найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Ти купалась, як у морях,
В лайках і у коментарях.
Та любов, як цілющий бальзам,
Ліки від Фейсбук-Інстаграм.
Ой, не спиш по ночах -
Бачу я по очах.
Ах-ах-ах...
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А ти - найкраща, Наталі!
Ната, Наталя, Наталі,
Давай махнемо на Балі!
Красунь багато на землі,
А я кохаю Наталі!
Композиція, яка вийшла 28 травня, уже міцно засіла у вухах та серцях багатьох шанувальниць і шанувальників Олега.
Ось, що пишуть про пісню "Наталя-Наталі" українці у соціальних мережах.
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Разом з тим фанатки Олега Винника благають його, аби він присвятив пісні й їхнім іменам.
Нагадаємо, нещодавно Олег Винник дав концерт у рідному селі, на який прийшло близько 40 тисяч людей.
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