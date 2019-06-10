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Олег Винник вышел на сцену со своей женой: "волчицы" задумались (фото)

STYLERЖизнь    10.06.2019 - 20:21
Олег Винник вышел на сцену со своей женой: "волчицы" задумались (фото)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Поклонники Винника увидели жену своего кумира

Олег Винник на днях выступил в Луцке. Традиционно популярный украинский певец привез с собой и бэк-вокалистку Таисию Сватко, более известную под сценическим именем Таюне, которую СМИ неоднократно называли женой Винника. Издание "Волинські новини" показало фотографии с концерта.

Во время концерта Таисия спела три песни и поразила публику своей красотой. При этом главный "волк" страны называл ее "чарівною квіткою". Ходят слухи, что Винник и Сватко сыграли свадьбу еще в начале 90-х. При этом свадьбу отмечали на два села, гости невесты ездили через 100 километров на родину Винника.

Олег Винник вышел на сцену со своей женой: &quot;волчицы&quot; задумались (фото)

Олег Винник с Таисией Сватко (фото: volynnews.com)

Таисия Сватко однокурсница Винника, и они вместе учились в Каневском училище. Она всегда рядом с мужем и в студии звукозаписи и на его концертах.

По данным СМИ, супруги воспитывают сына-подростка, который сейчас учиться в одном из Европейских вузов.

Олег Винник вышел на сцену со своей женой: &quot;волчицы&quot; задумались (фото)

Таисия Сватко (фото: volynnews.com)

Напомним, что Винник поставил точку в слухах про поход в Раду. Популярный артист признался ведущей "Светской жизни" Кате Осадчей, что идти в политику он не намерен. При этом он осознает, что у людей к нему очень большое доверие.

Ранее сообщалось о том, что Олег Винник выпустил новую песню "Наталя-Наталі", которая покорила сердца украинок.

Мы также писали о том, что Винник раскрыл секрет идеальной физической формы. Он признался, чтобы оставаться в хорошей форме, нужно правильно питаться и занимается спортом.

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