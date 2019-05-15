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Жиру немає: Олег Винник розкрив секрет ідеальної фізичної форми

STYLERПерсони    15.05.2019 - 21:01
Жиру немає: Олег Винник розкрив секрет ідеальної фізичної форми
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник розповів про свою вагу і раціон харчування

Олег Винник розповів, як йому вдається перебувати у відмінній формі. В інтерв'ю "Зірковому шляху" артист зізнався, що для того, аби залишатися у відмінній фізичній формі, він правильно харчується та займається спортом.

Жиру немає: Олег Винник розкрив секрет ідеальної фізичної форми

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак зауважив, що жодних "чудес немає".

"Ми маємо розуміти, що і скільки ми їмо. Це дуже важливо. Раніше я, не думав про це, і я знаю, що 99% людства про це теж не думає. Навіть, якщо ти з’їси зранку чорного хліба з маслом, це нормально. Масло, до речі, це не є так погано. Це навіть добре. А от перед сном хліба білого наїстися чи макарон, наприклад... Ми знаємо чітко, що це відкладається в "булочки", - розповів Винник.

 

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист, який днями дав великий сольний концерт у рідному селі Червоний Кут в пам'ять про батьків, зізнався, що останнім часом їсть всього по-трішки, але абсолютно не набирає зайвої ваги.

"Я тримаюся 80 кг. Звичайно для того, щоб триматися, потрібно спортом займатися, звик до спорту і все в м’язах, жиру немає", - говорить артист.

Олег Винник розповів, як тримає себе у ідеальній фізичній формі 

Раніше Олег Винник, Оля Полякова та інші українські зірки розповіли, скільки часу витрачають на дуже важливе заняття.

У пам'ять про батьків: Олег Винник дав концерт у рідному селі (фото, відео) Винник та Полякова розповіли, скільки часу витрачають на дуже важливе заняття
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