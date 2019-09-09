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Спасибі синку, що вижив: Сенцов нарешті зустрівся з мамою (відео)

STYLERПерсони    09.09.2019 - 12:31
Спасибі синку, що вижив: Сенцов нарешті зустрівся з мамою (відео)
Олег Сенцов зустрівся з мамою (колаж: РБК-Україна)

Олег Сенцов возз'єднався зі своїми близькими

Політв'язень Кремля Олег Сенцов, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну полоненими, нарешті зустрівся з усією своєю сім'єю. В аеропорту Сенцова зустрічала його дочка, 16-річна Аліна, а мама, дружина і син виїхали з Криму на наступний день після звільнення.

Людмила Сенцова разом з онуком Владом дивилася по телевізору, як з літака в Борисполі спускався її син. Мама намагалася поговорити з сином по телефону, але через шум на злітно-посадковій смузі складно було щось розчути.

Спасибі синку, що вижив: Сенцов нарешті зустрівся з мамою (відео)

Олег Сенцов зустрівся з рідними (фото: facebook.com/Ленур Іслямов)

Мама в'язня Кремля каже, що не приїхали зустрічати, бо боялися, що повернення сина може зірватися. Але коли побачили Олега по телевізору, одразу почали збирати речі.

"Всі чекали, що це не він, що його не взяли в цей список, а тому, коли побачили... Ми з Владиком трохи з розуму не зійшли - стрибали", - розповідає Людмила.

Мама Олега каже, що при зустрічі подякує йому за те, що він усе витримав і вижив.

Олег Сенцов зустрівся з рідними (відео: ATR/YouTube)

У столичній п'ятиповерхівці рідних зустріла сестра Олега Наталія - сам він ненадовго відлучився. Сестра Сенцова каже, що першу вони ніч провели в розмовах.

"Про в'язницю не спілкувалися, про в'язницю він не хоче розмовляти", - поділилася Наталя.

Незабаром сім'я Сенцових планує переїхати в іншу квартиру. А сам Олег збирається дати прес-конференцію, на якій розповість про свої плани журналістам.

Олег Сенцов зустрівся з рідними (відео: ТСН/YouTube)

До речі, нещодавно ми показали відеоколаж з різницею в тому, як зустрічали українських бранців і російських злочинців.

Раніше ми писали, що політв'язень Павло Гриб дав перше інтерв'ю після звільнення.

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