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Сенцов після звільнення з'явився в Facebook: про що його перший пост

STYLERЖиття    08.09.2019 - 14:52
Сенцов після звільнення з'явився в Facebook: про що його перший пост
Олег Сенцов з'явився в Facebook (фото: uk.wikipedia.org)

Олег Сенцов поступово повертається до нормального життя і написав пост у Facebook

Олег Сенцов разом з іншими українськими полоненими в Росії нарешті прилетів до близьких в Україну і повернувся в соціальну мережу Facebook. Український кінорежисер зазначив, що це його єдина офіційна сторінка в мережі.

Він також написав, що свою Facebook-сторінку він веде особисто і в інших соціальних мережах і месенджерах його немає. При цьому Сенцов підкреслив, що він не пише коментарів і у друзі додає тільки тих, з ким він знайомий особисто.

Сенцов після звільнення з'явився в Facebook: про що його перший пост

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

  • Олег, з поверненням!!! Дуже круто, що тепер можна вас попросити особисто привітати вашу маму з цим щастям!
  • Вітаю Вас на Волі! З поверненням на Батьківщину! Дякую, що відкрили коментарі. І цього достатньо людей, які будучи особисто не знайомі з Вами, продовжували штормити соцмережі тегом #FreeSentsov, поки це не стало реальністю. Щастям. Від усієї душі бажаю Вам знімати кіно. Писати оповідання. Творити. І прославляти Україну!
  • Я рада за Вас і Вашу родину!
  • З поверненням! Хотілося б, щоб можна було підписатися і, хоча б зрідка бачити в стрічці. А?
  • З поверненням, Олег! Буде нелегко, але хай у Вас все складеться найкращим чином. В Україні стало на одну по-справжньому гідну людину більше.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, що всі сторони домовленості про повернення полонених були дотримані як Росією, так і Україною.

Раніше повідомлялося про те, що звільнені українці в "Феофанії" залишилися з рідними. Лікарі розповіли про стан героїв.

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