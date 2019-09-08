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Думав, будуть бити: Павло Гриб розповів про життя в російських СІЗО

STYLERЖиття    08.09.2019 - 14:34
Думав, будуть бити: Павло Гриб розповів про життя в російських СІЗО
Павло Гриб розповів про життя в російських СІЗО

Колишній в'язень Кремля поділився шокуючими подробицями

Колишній 21-річний політв'язень Павло Гриб, який повідомив, що перед обміном утримуваних в РФ українців змушували писати прохання про помилування, також розповів про умови проживання в російських СІЗО, передає УНІАН.

За словами Гриба, він знав, що обмін полоненими між Києвом і Москвою обов'язково відбудеться. "Два роки і два тижні чекав обміну. Я вже готувався до етапу в колонію, а замість цього потрапив до Москви, в СІЗО № 2", - розповів Гриб виданню.

Молодий чоловік перебував в одиночній камері, де з розваг було тільки радіо. Іноді заносили книги. Там хлопець почав малювати малюнки від нічого робити. Сказав, що хотів подарувати їх друзям по поверненню на Батьківщину.

Через три тижні бранця розбудили серед ночі і сказали збирати речі. Тоді хлопець злякався, подумав, що його будуть бити, однак виявилося зовсім не так.

Думав, будуть бити: Павло Гриб розповів про життя в російських СІЗОПавло Гриб (фото: facebook.com/irina.romaliyskaya)

"Чую в іншому крилі люди перегукуються "Слава Україні". Відкриваються двері. Йдуть у формі, потім у чорному з прапором ФСБ. Хтось із них жартує: "О, зоною пахне". Думаю: "Зараз буде "Захід" (побиття ув'язнених). Потім зрозумів, що йдуть за нами. Нас було 35, їх більше сорока. Чекали, чекали, чекали. Повели в автобус там вже був Сенцов. Я зайшов, крикнув: "Слава Україні", всі відповіли. Конвоям було байдуже. Їхали до аеропорту повз Кремль. Потім літак", - поділився Гриб.

Нагадаємо, що у Росії запропонували Києву укласти угоду про правове становище громадян.

Раніше Москалькова заявляла, що взаємне повернення громадян України та Російської Федерації відбулося. Також російський омбудсмен підтвердила, що обмін утримуваними відбувся за формулою "35 до 35".

Як повідомляло РБК-Україна, 7 вересня в рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому.

Звільнені політв'язні розповіли про свої плани Перед обміном українців примушували писати прохання про помилування
Новини України Павел Гриб
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