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На річках України очікується підйом рівня води

Новини » Суспільство    03.08.2019 - 09:00
На річках України очікується підйом рівня води
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Підйом рівня води очікується на річках в західних регіонах

В Україні на вихідних 3-4 серпня очікується підйом рівня води на річках в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків, на вихідних на річках басейнів Дністра, Прута та Сірету, в межах Івано-Франківської області, очікується підйом рівня води на 0,3-1,0 метр. Також рівень води підніметься на річках Закарпатської області.

Зазначається, що негативних наслідків в результаті підйому рівня води не очікується, але при значних опадах можливе формування схилового стоку, а в гірських районах - локальних селевих потоків.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі повідомляли, що у суботу, 3 серпня, в Україні очікується переважно дощова погода. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза.

Додамо, за словами синоптика Наталки Діденко, з 6 серпня в Україну почне повертатися тепло. Однак, вона додала, що з 3 серпня країну накриють дощі та похолодання через циклон, який насувається з Румунії.

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