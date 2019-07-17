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Над Чорним морем пронісся потужний торнадо: приголомшливе відео

STYLERЖиття    17.07.2019 - 09:03
Над Чорним морем пронісся потужний торнадо: приголомшливе відео
Торнадо в Туреччині пронісся над Чорним морем (ілюстративне фото: pixabay.com)

Стихія вирувала в Чорному морі, але не добралася до берега

На чорноморському узбережжі в північній частині Туреччини відпочиваючі зафіксували величезний торнадо. Відео стихії опублікувало місцеве видання Güneş Gazetesi на своєму каналі в YouTube.

Природне явище було знято в понеділок, 15 липня, вранці. В результаті стихії ніхто не постраждав.

Торнадо в Туреччині пронісся над Чорним морем (відео: YouTube/Güneş Gazetesi)

Торнадо сформувався в акваторії Чорного моря і підійшов близько до берега в районі Чаталзейтин провінції Кастамону. Але до самого пляжу він не дістався і розчинився над водою.

Нагадаємо, що по пляжу Одеси пронісся величезний смерч, який сильно налякав відпочиваючих. Стихія поламала пляжну парасольку і забрала речі людей. Смерч вирував недовго, всього лише кілька секунд, але він сильно перелякав людей, які падали на пісок, щоб їх не віднесло вітром.

В результаті стихії ніхто не постраждав, тільки водні атракціони і речі були викинуті в море.

Раніше повідомлялося про те, що сильний торнадо пройшовся по містах Німеччини. Вітер швидкістю до 253 км/год пошкодив вікна і дахи будинків. На вулиці були вирвані з коренем дерева. Крім того, травми отримав один місцевий житель, але вони були незначними.

Ми також писали про те, що під Херсоном сильний ураган розніс ціле селище Козачий Табор Олешковского району. Стихія повалила понад 50 дерев і знесла дахи з 50 будівель.

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