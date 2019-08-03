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Оголошено штормове попередження: в Україні на вихідних розгуляється стихія

STYLERЖиття    03.08.2019 - 07:09
Оголошено штормове попередження: в Україні на вихідних розгуляється стихія
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Циклон на вихідних принесе грози із градом та шквальний вітер

Погода в Україні на вихідних, 3 та 4 серпня, буде дуже дощова - прогнозуються сильні зливи, град та шквали на Півдні, у східних областях та в районі Прикарпаття. Як пояснила синоптик Наталка Діденко, така негода буде обумовлена приходом в Україну циклону з Румунії. Про це йдеться на сайті Opogode.

За словами експерта, в суботу і неділю в північних і західних областях (крім Прикарпаття), прогнозуються опади у вигляді невеликих дощів, які чергуватимуться із проясненнями.

4 серпня значно посилиться вітер. Його сила досягатиме до 20 метрів на секунду. Напрямок - північно-західний.

Оголошено штормове попередження: в Україні на вихідних розгуляється стихія

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На вихідних в середньому по Україні температура повітря вдень становитиме від +20 до +25 градусів, вночі очікується від +10 до +17 градусів.

3 серпня на Півдні прогнозується тепла температура - там стовпчики термометрів коливатимуться в межах +25... +30 градусів.

У столиці 3 і 4 серпня пройдуть невеликі дощі. У неділю в Києві очікується сильний північно-західний вітер. Температура повітря вночі становитиме +12... +14 градусів, вдень - від +21 до +24 градусів.

Оголошено штормове попередження: в Україні на вихідних розгуляється стихія

Ілюстративне фото (УНІАН)

Через переміщення активного циклону 4 серпня оголошено штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні синоптиків на сайті Gismeteo.

Згідно їх даних, у південних і східних, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях пройдуть грози, місцями сильні зливи, пориви вітру та шквали до 15-20 м/с, місцями - до 25 м/с, в окремих районах також очікується град.

Оголошено штормове попередження: в Україні на вихідних розгуляється стихія

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Нагадаємо, що під час грози є ризики можливої появи кульової блискавки, тому фахівці настійно не рекомендують тримати вікна та двері відкритими. Також краще якомога менше користуватися електроприладами.

Якщо ви перебуваєте на природі, то краще сховатися від блискавок на ділянці з низькорослими деревами та в жодному разі не рекомендується знаходитися під високими деревами (соснами, дубами, тополями).

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Також ми писали про те, що днями потужний буревій пронісся Запорізькою областю. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

Циклон повернеться: синоптики попередили про грози в суботу Циклон несе в Україну похолодання та сильні зливи
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