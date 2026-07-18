ua en ru
Сб, 18 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС

02:39 18.07.2026 Сб
2 мин
Как Венгрия пытается разделить вступление в ЕС Молдовы и Украины?
aimg Филипп Бойко
Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС Фото: венгерский премьер Петер Мадяр (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Венгрия отказалась открывать новые этапы переговоров о вступлении Украины в ЕС. Будапешт пытался разделить Украину и Молдову, но другие выступили против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду" и ее источники в Брюсселе.

Накануне, 17 июля, состоялось заседание Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA). Главной темой было открытие переговорных кластеров номер 2 и 3, которые критически важны для дальнейшей интеграции Украины и Молдовы.

Однако Венгрия выступила против. Будапешт заблокировал процесс для украинской стороны, и это решение приостановило всю процедуру.

Попытка разделить страны

Венгерская делегация применила выборочную тактику: дипломаты согласились открыть кластер номер 3 для Молдовы. В то же время, для Украины "зеленый свет" так и не включили.

Один из собеседников издания объяснил ситуацию так:

"Сегодня COELA обсуждала результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы с тем, чтобы утвердить их и прислать обеим государствам официальные письма с просьбой предоставить ЕС свои переговорные позиции по обоим кластерам. Но Венгрия дала "зеленый свет" только посылке письма Молдове относительно кластера №3".

Такой подход не понравился другим членам блока. Большинство государств ЕС выступили против разделения двух стран.

В Брюсселе считают, что Украина и Молдова должны двигаться параллельно. В результате предложение Венгрии было отклонено, но ни одно решение так и не было принято.

Что будет дальше

У европейских чиновников есть лишь одна попытка исправить ситуацию в ближайшее время.

Вот ключевые даты графика европейцев:

  • 22 июля – следующее заседание рабочей группы COELA;
  • август – летний перерыв в работе институтов ЕС;
  • 1 сентября – первая встреча экспертов после отпусков.

Заседание в следующую среду станет последним перед большими каникулами. Если дипломаты не договорятся 22 июля, вопросы отложат как минимум до осени. Это означает потеря драгоценного времени для украинских реформ и интеграции.

Контекст новости

Напомним, Комитет постоянных представителей государств-членов при ЕС (COREPER) одобрил открытие шестого кластера в переговорах о евроинтеграции Украины.

Эстония призвала ускорить вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Кристен Михал также заявил, что Евросоюз должен немедленно открыть все переговорные кластеры.

Даже Варшава, несмотря на обострение отношений с Киевом, поддерживает скорейшее открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз. Это также позиция почти всех стран-членов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Венгрия
Новости
Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС
Венгрия снова блокирует Украину: что не так с открытием кластеров ЕС
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus