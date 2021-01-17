В Одесі в -14 градусів "закипіло" море: відео захоплюючого природного явища

В Україні в ніч з 16 на 17 січня по всій країні спостерігалися екстремальні морози. Найхолодніше було на сході та на півночі країни, де місцями градусники показували до -30 градусів. На півдні температура опустилася до критичних -14 градусів. Через велику різницю в температурі моря ("плюсова") і потужних морозів одеситам вдалося стати свідками незвичайного природного явища. "Кипляче" море при -20 зняли на відео.

Відео і подробиці опублікували в Telegram-каналі "Одеса Info".

Згідно з даними з сайту Sinoptik, вночі 17 січня температура повітря в Одесі була -14. При тому, що температура води становить 3-5 градусів тепла. Як повідомляється, різниця температур навколишнього середовища і моря становила близько 20 градусів, через що і з'явилося таке захоплююче природне явище, коли над водою клубочиться пара.

"Кипляче" море в Одеському порту. Все через велику різницю температур між водою і повітрям", - написали у підписі до опублікованого відео.

У коментарях до публікації також показали, як виглядає море вранці.

В Одесі через сильной мороз "закипіло" море (фото: Одеса INFO)

Нагадаємо, що нещодавно ми публікували фотографії неймовірних кримських красот, укритих товстим шаром снігу. Справжня зимова казка в Криму – у нашому матеріалі.

Варто нагадати, що через високі позначки біля градусників на Закарпатті зацвіла сакура. Це дерево називається "скажена" сакура і за словами фахівців, вона щороку в січні-лютому розпускає квіти.

До цього ми повідомляли про те, що в Одесі напередодні Нового року зацвіло безліч літніх квітів. Місцевий фотограф відобразив красу на фото і зазначив, що розквітли не тільки первоцвіти, але і дикі іриси.