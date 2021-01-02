Під Одесою на Новий рік зацвіло безліч літніх квітів: яскраві фото

В Одеській області на Новий рік розпустилися квіти (колаж: РБК-Україна)

В Одеській області через аномально теплу зиму стовпчики термометрів рідко опускаються нижче +3...+5 градусів. На Новий рік погода в області й місті склала +9... +12 градусів в денний час 31 грудня та 1 січня. На тлі весняного тепла в регіоні почали цвісти рослини. Фотограф Геннадій Голубєв вирішив зафіксувати красиву погодну аномалію.

Фотограф зробив знімки вже 1 січня, після чого розмістив їх на сайті "Траса Е95".

"Первоцвіти розпустилися під Одесою на Новий рік. І це не епізод із казки Самуїла Маршака "Дванадцять місяців". Фотограф Геннадій Голубєв відобразив квіти на узбережжі Куяльника. Температура повітря в перший день року піднімалася до 12 градусів", - йдеться на сайті в підписі до знімків.

На Новий рік на узбережжі Куяльника розквітли квіти (фото: trassae95.com)

Судячи зі знімків, там, зокрема, розквітли дикі іриси - жовті та фіолетові, а також безліч інших квітів, які зазвичай цвітуть навесні й на початку літа.

Зазначимо, що погодні аномалії призвели до того, що на Півдні України розквітнув бузок. У Миколаєві справжнє передноворічне диво - попри зимову погоду відбувається "квітковий бум".

А ось буквально нещодавно Київ засипало снігом, ми публікували яскраві фото засніженій столиці. Кияни в соцмережах діляться снігом, який в останні роки нечасто радує жителів столиці.