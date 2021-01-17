В Одессе в -14 градусов "закипело" море: видео захватывающего природного явления

В Украине в ночь с 16 на 17 января по всей стране наблюдались экстремальные морозы. Холоднее всего было на востоке и на севере страны, где местами градусники показывали до -30 градусов. На юге температура опустилась до критических -14 градусов. Из-за большой разницы в температуре моря ("плюсовая") и мощных морозов одесситам удалось стать свидетелями необычного природного явления. "Кипящее" море при -20 засняли на видео.

Видео и подробности опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".

Согласно данным с сайта Sinoptik, ночью 17 января температура воздуха в Одессе была -14. При том, что температура воды составляет 3-5 градусов тепла. Как сообщается, разница температур окружающей среды и моря составила около 20 градусов, из-за чего и появилось такое захватывающее природное явление, когда над водой клубится пар.

"Кипящее" море в Одесском порту. Все из-за большой разницы температур между водой и воздухом", - написали в подписи к опубликованному видео.

В комментариях к публикации также показали, как выглядит море утром.

В Одессе из-за сильного мороза "закипело" море (фото: Одесса INFO)

Напомним, что недавно мы публиковали фотографии невероятных крымских красот, укрытых плотным слоем снега. Настоящая зимняя сказка в Крыму – в нашем материале.

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