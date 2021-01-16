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В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

Крим, Субота 16 січня 2021 14:59
В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)
В Крим прийшла справжня зима (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Криму на початку січня вже починали розквітати первоцвіти. Різке настання весни змінилося потужними снігопадами та сильними морозами. Зараз Крим схожий на неймовірні місця з зимових казок. Жителі півострова не втомлюються захоплюватися і ділитися красою природи, яка їх оточує в соціальних мережах. Styler зібрав фантастичні знімки кримських красот, прикрашених пристойним шаром снігу.

У мережі з'явилися красиві фотографії гори Ай-Петрі, яка знаходиться в окупованому Криму. Тим, хто не може поїхати та насолодитися сам зимовими пейзажами, користувачі активно показують їх на фото.

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

Засніжені схили Ай-Петрі (фото: Alex Latysh)

Дух захоплює від видів могутніх схилів в снігу. Величні дерева наче вкриті величезною білою ковдрою. Така погода рідкість для Криму. Але, на Ай-Петрі, все ж за зиму кілька разів випадає сніг, причому лежить він потім на її вершині майже до самого літа.

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

Крим засупало снігом (фото: instagram.com/_julia.crimea_)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

В Крим прийшла справжня зима: від краси перехоплює подих (фото, відео)

Засніжені пейзажі на Кримському півострові (фото: instagram.com)

Особливо атмосферними є відеозаписи. Абсолютно білий Крим виглядає дуже спокійним.

Варто нагадати, що через високі позначки у градусників на Закарпатті зацвіла сакура. Це дерево називається "скажена" сакура і за словами фахівців, вона щороку в січні-лютому розпускає квіти.

Нещодавно ми повідомляли про те, що в Одесі напередодні нового року зацвіло безліч літніх квітів. Місцевий фотограф відобразив красу на фото і зазначив, що розквітли не тільки первоцвіти, але і дикі іриси.

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