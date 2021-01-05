На Закарпатті напередодні Різдва розквітла сакура (фото)

У Мукачеві зацвіла унікальна сакура (Колаж РБК-Україна)

На Закарпатті, в центрі міста Мукачево, розцвіла незвичайна сакура. Це дерево називається "шалена" сакура і за словами фахівців, вона щороку в січні-лютому розпускає квіти.

Як розповів у коментарі для видання Укрінформ закарпатський гід Ігор Гуледза, ця сакура унікальна.

" В Мукачево розквітла шалена сакура. Дерево назвали так тому, що старе дерево, яке росте в центрі міста, щороку в січні-лютому викидає квіти", - зазначив Гуледза.

Він додав, що нетипове цвітіння цієї сакури спостерігається в останні кілька років. Дерево викидає кілька рожевих квіток на гілках. Це явище відразу помічають місцеві мешканці, які одразу ж починають фотографувати квіти та публікувати знімки в соціальних мережах.

У Мукачеві зацвіла унікальна сакура (Фото: Ігор Гуледза)

Особливо "шалена" сакура подобається туристам. Як розповів Ігор Гуледза, гостей міста квітуча сакура посеред зими просто вражає – дуже цікаво побачити в розпал новорічних свят дерево з рожевими квітами.

Варто відзначити, що через аномально теплу погоду це вже не перші квіти, які розпустилися і зацвіли в Україні під час зими.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що в Одесі напередодні нового року зацвіло безліч літніх квітів. Місцевий фотограф показав красу на фото і зазначив, що розквітли не тільки первоцвіти, але і дикі іриси.

Також ми розповідали про те, що напередодні католицького Різдва у Миколаєві розпустилися квіти, які цвітуть тільки в травні.