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Був не дуже: Масляков висловився про Зеленського

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 21:07
Був не дуже: Масляков висловився про Зеленського
Фото: колаж РБК-Україна

Президент КВК Олександр Масляков не вітатиме Зеленського в разі перемоги на виборах

Володимир Зеленський, кандидат у президенти України, на дебатах на НСК "Олімпійський" 19 квітня не здався переконливим, але щирим. Таку думку висловив президент Клубу веселих і кмітливих (КВК) Олександр Масляков в інтерв'ю "Комсомольській правді".

Він додав, що в разі перемоги Зеленського на виборах президента України 2019 не буде його вітати, адже вважає це недоречним.

За словами Маслякова, для його колишнього підопічного Зеленського КВК залишився в минулому.

"Я думаю, він проживає своє життя, я – своє. І те, що у нього пов'язано з КВК, вже в порівняно далекому минулому", – зазначив Масляков.

Був не дуже: Масляков висловився про Зеленського

Фото: stuki-druki.com

Він сумнівається, що Зеленський потребує його привітання або презенти.

Також президент КВК прокоментував дебати на стадіоні між Петром Порошенком та Зеленським.

"Якщо кандидатів порівнювати з капітанами, то цей конкурс капітанів був не дуже", - поділився думкою Масляков і додав, що "на кону ж більше, ніж перемога в одній грі якийсь гумористичній", і для нього "дуже переконливим не був ані той, ані інший".

Як повідомлялося раніше, студії "Квартал 95" вже підшукали заміну Володимиру Зеленському в разі перемоги на президентських виборах 2019.

Також ми писали про те, що раніше Зеленський пояснив, чому він порушив виборче законодавство, показавши заповнений боллетень під час голосування.

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