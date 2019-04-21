Вибори 2019: з'явилися перші результати екзит-полів

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

На виборах 2019 екзит-поли віддають перемогу Володимиру Зеленському

З'явилися перші результати екзит-полів у другому турі виборів 2019 станом на 18:00. Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними Національного екзит-полу, на виборах президента лідирує Володимир Зеленський з 73,2% голосів, а 25,3% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка.

Крім того, відомо, як розподілилися голоси за кандидатів по регіонах. В цілому по країні більшість проголосувала за Зеленського - захід 57,0%, центр 73,0%, південь 85,4%, схід 87,7%. За Порошенка відповідно проголосували 41,3%, 28,0%, 13,4% і 11,2%.

Національний екзит-пол проводять фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова.

Як писало РБК-Україна, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", оприлюднені 18 квітня, свідчили, що в другому турі виборів 2019 Володимир Зеленський має більше шансів перемогти, ніж його опонент, чинний президент Петро Порошенко. За даними опитування, за Зеленського планують віддати голоси 51,8% респондентів, за Порошенко має намір проголосувати 19% громадян.

В інтерв'ю РБК-Україна директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто заявив, що високий рейтинг Володимира Зеленського в разі його обрання може обвалитися протягом півроку.

Додамо, на позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,7% голосів. Дані екзит-полів показали, що за нього проголосували 55,7% виборців.