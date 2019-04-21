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Не дасть приводів для жартів: у "Кварталі 95" зробили заяву про Зеленського (відео)

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 20:47
Не дасть приводів для жартів: у "Кварталі 95" зробили заяву про Зеленського (відео)
Вибори 2019 - хто замінить Зеленського в Кварталі 95 в разі його перемоги (колаж РБК-Україна)

Володимиру Зеленському вже підшукали заміну в студії "Квартал 95"

Голосування на виборах президента України підійшло до кінця. Поки виборчі комісії підраховують голоси, а у штабі Зеленського оголошують про перемогу на президентських виборах, посилаючись на результати екзит-полів, у студії "Квартал 95" вже підшукали заміну Володимиру Зеленському.

Артисти "Кварталу" також розповіли, що вони продовжать давати гумористичні концерти без участі Зеленського. Крім того в студії заявили, що вже приготували концерт без Зеленського, запланований на 5 травня. Про це розповів один з авторів "Кварталу" і член штабу кандидата в президенти Артем Гагарін в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Життя триває. Якщо 95 квартал зупиниться, то хто буде жартувати над Зеленським? Але мені здається, що він зробить все, щоб не дати нам ніякого приводу для таких жартів", - повідомив він.

До того ж один з авторів і акторів студії Олександр Пікалов розповів, що в разі перемоги Зеленського на виборах, він може виконати роль президента в серіалі "Слуга народу".

Вибори 2019 - хто замінить Зеленського в "Кварталі 95" в разі його перемоги (відео: YouTube/Новий час)

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому він порушив виборче законодавство, показавши заповнений боллетень під час голосування.

До речі, в штабі Володимира Зеленського пояснили чому Денис Манжосов відмовився від прес-конференції 11 квітня.

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